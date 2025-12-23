卓榮泰接見日參議員瀧波宏文 盼強強聯手實現自由開放印太

推動日本戶籍可寫台灣的日本參議員瀧波宏文率訪團來台，行政院長卓榮泰今天接見時說，日台有非常強的互補關係，期待形成強強聯手，在國家戰略、經濟與區域合作、高科技產業與強化社會韌性上，都能努力實現自由開放印太的願景。

卓榮泰今天接見日本自民黨參議院友台團體「TY會」會長、日本參議員瀧波宏文一行。卓榮泰致詞指出，瀧波宏文是台灣女婿，不僅在日本國會經常為台灣仗義執言，也力助日本法務省修改法令，台灣人在日本的戶籍資料可以登載台灣，他要表達最高敬意。

卓榮泰說，日前日本青森縣發生強震，他要表達慰問之意，期盼後續復原工作都能順利完成；而今年9月台灣發生馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，感謝日本無償提供投入式水位計，讓台灣能精準監測堰塞湖水位，防止災情擴散，展現雙方政府面臨自然災害時都可以互相支援，未來雙方一定要持續加強防災與減災工作，並強化彼此韌性。

卓榮泰表示，最近碰到日本貴賓來訪，他都特別感謝日本首相高市早苗在許多國際場合展現對台穩定堅定的立場；和平要靠實力，要有真正和平，就要有堅強實力當後盾，台灣政府已經完成強化防衛韌性及不對稱戰力的特別條例草案，預計未來8年內投入新台幣1.25兆元經費，展現台灣有決心、能力在自我防衛與維護區域和平穩定上，作出更大貢獻。

卓榮泰說，日台有非常強的互補關係，期待形成強強聯手，形成堅強產業供應鏈生態，在國家戰略、經濟合作、區域合作、高科技產業與強化社會韌性上，都能努力實現自由開放印太的願景。

瀧波宏文致詞談及戶籍推動過程時指出，時任台灣駐日代表謝長廷3年前請託他處理戶籍問題，日華議員懇談會會長古屋圭司也提醒「這與他息息相關」；他也認為，當初與妻子結婚時，看到妻子的戶籍竟然登錄中國，他就覺得亂七八糟、有點莫名其妙，因此他後來也擔任研究小組召集人著手推動。

瀧波宏文說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日本參議院表決通過支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO），但日本眾議院還沒做類似表決，他期盼日本參議院裡的TY會能讓支持台灣參與國際組織的理念在國會中深入推廣。