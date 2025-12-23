快訊

牛煦庭提助理費新版本「立委歲費5倍計算」 周五有望付委

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍日前提助理費除罪化修法惹議，後與助理工會達成共識，提案審查時陳玉珍願協助整合助理工會所提修法版本。國民黨立委牛煦庭也提立法院組織法修法草案，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費，包含辦公事務費用、公費助理、專業加給、資深加給等，其中助理費按立委每年歲費5倍計算。

現行立法院組織法第32條第1項規定，立法院應每年編列每一立法委員一定數額助理費及其辦公事務預算，但未明定各項費用數額，保留立法院視業務情況編列經費支應彈性。近年遇上調整軍公教人員待遇，2025年各委員公費助理酬金預算數調整至每月47萬2760元、加班費9萬4560元。

立法院國會助理工會昨日提出立法院組織法修法草案，第32條新增第4項至第6項，公費助理費數額隨同全國軍公教待遇調整，公費助理比照立法院約聘僱人員，享有立法院各項福利措施，立法院應每年編列預算補助公費助理在職進修等條文。

牛煦庭所提草案，規定公費助理適用勞基法，但公費助理離職後6個月內再任公費助理者，其工作年資應予併計，鼓勵資深助理久任。另明定立法院應每年以公務預算，編列9項立委補助費，包含辦公事務費用、公費助理、專業加給、資深加給等，其中公費助理工資規定為立委每年歲費5倍。

今年各委員公費助理費每月預算數額為47萬2760元，若依照修法草案5倍計算為54萬7600元，以公費助理14人計算，草案平均每人可多5千多元。

立法院國會助理工會監事會召集人王智忠說，現行立法院組織法第32條關於助理費規定為「一定數額」，實務上是由朝野協商決定，他們認為現行條文便可調整助理費，不一定要透過立法限制，但將隨公務人員薪資調整慣例入法。

王智忠指出，牛煦庭曾與工會討論助理費提案，既然有不同聲音，就一次把助理相關權益完整描述與討論，畢竟助理費問題核心很簡單，「工會反對一分一毫的人事費，被挪用到非助理薪資用途」造成排擠效應，導致助理員額因而減縮或薪資下降。他預估，牛煦庭提案已排入本周五院會將一讀付委，而陳玉珍提案復議不成立，兩案才會一起在委員會審查。

立法院 助理費 牛煦庭 陳玉珍 國民黨

