遞橄欖枝？中選會人選接受在野推薦 學者：「楚樵誘敵」試探藍白

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報資料照片

行政院昨公布中選會正副主委以及委員人選，也接受在野推薦。學者認為，看似民進黨有意在朝野劍拔弩張的時刻遞出橄欖枝，實則是「楚樵誘敵」之計，試探藍白的政治底線與合作默契。

⭐2025總回顧

行政院昨公布中選會委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。另5名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥說，若藍白兩黨持續封殺傾綠營的中選會委員名單，自然可以將政治僵局的責任推給在野陣營，更坐實賴清德總統所稱的「在野獨裁」。藍白也知道民進黨的用意，除非特定人選有重大爭議，否則應該可以順利完成審查投票，讓中選會通過開會門檻順利「復活」。

張元祥表示，中選會「位高權不重」，包括總統立委或是九合一選舉，中選會主要決定選舉日期以及例行工作，選務執行還是交由地方選委會執行，只有當公投或罷免非例行性選舉投票，或是選區重新畫分時，中選會的角色才會比較凸顯。民進黨以中選會人事案作為「讓步」的誘餌並不意外。當然藍白也要考量「公投綁大選」的可能性。不過，此分看起來有80分的中選會委員提名名單，大概對化解朝野僵局以及總預算案幫助有限。

張元祥認為，未來中選會人事案審查真正的關鍵還是在游盈隆、胡博硯。游盈隆選舉專業無庸置疑，學術根基紮實，碩士師承「祖師爺」胡佛，碩士論文近800頁，還要分成兩本裝訂，至今都是政治學系的「神話」；游盈隆對「民主價值」以及終結「國民黨一黨專政」的堅持，遠高於對民進黨的「政黨支持」，也與民進黨漸行漸遠，終在2019年退出民進黨，結束24年的黨員身份。

張元祥指出，離開民進黨後，游盈隆主持台灣民意基金會，批評朝野政黨更沒顧忌，特別是大罷免時，左批賴清德錯估形式，右打柯建銘為達目的不擇手段，更稱曹興誠為「灰袍大法師」。游盈隆能否順利通過審查，關鍵在民進黨團的態度，也要避免成為「劉靜怡2.0」。而民進黨要防止游盈隆在「民進黨團反對，藍白兩黨支持下」通過審查的尷尬場景。

張元祥說，胡博硯是另一個變數。胡博硯政治立場鮮明，2017年黃國昌罷免案時，胡博硯發起「500位法律人挺昌留立院」，也曾批評柯文哲是「投機分子」，未來民眾黨團的態度以及藍白兩黨是否會「一致性投票」將是關鍵。

東吳大學法律學系教授胡博硯。記者曾學仁／攝影

