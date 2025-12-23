轟檢察官辦案不公平 柯文哲提「賴桑小舖」：是否也起訴賴清德？

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

北院持續審理京華城圖利案及<a href='/search/tagging/2/政治獻金' rel='政治獻金' data-rel='/2/103483' class='tag'><strong>政治獻金</strong></a>貪瀆案，今天開庭審理傳喚時任台北市長、民眾黨前主席的<a href='/search/tagging/2/柯文哲' rel='柯文哲' data-rel='/2/103486' class='tag'><strong>柯文哲</strong></a>（中）到庭，支持者在庭外聲援。記者許正宏／攝影
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，今天下午傳喚柯答辯。柯表示，如果販售競選小物就是政治獻金，那「賴桑小舖」？「小英商號」？「扁帽工廠」呢？他們所得沒有進入政治獻金專戶，是否也要起訴陳水扁蔡英文賴清德

柯文哲表示，起訴書主張政治獻金非個人財產，依檢察官的邏輯，2024年大選結束後賴清德總統、侯友宜市長是否都比照偵辦？政治獻金本來就可以在合法規範下，由參選人用在員工薪資、政黨發展、宣傳、活動「為什麼同樣的制度在我身上，突然變成了有罪？」

柯說，台灣在過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，難道本案要作為判例，去檢視所有其他過去和未來的候選人嗎？還是檢察官口中的公平只是用來偵辦柯文哲而已？「公平」不是這個樣子的。

柯說，總統大選結束後競選辦公室2024年2月解散，但還有許多工作要收尾，事實上，直到去年8月底被羈押的時候，因為監察院、地檢署、調查局的重複調查，他們還在疲於奔命的處理選舉的帳戶事宜。

柯說，他們實際的工作還是處理競選總部的收尾工作，薪資就由他的政治獻金賸餘款來代支代付，這是詢問過監察院的完全合法的「其他候選人也是這麼做，居然柯文哲不行」，而且還當作犯罪將他起訴。

柯還說，檢察官說他透過木可公司去侵占自己的政治獻金，真的無法理解檢方的邏輯「我為什麼要去侵占我自己的政治獻金？」

柯說，檢察官要不要去看台南、高雄現在民進黨正在辦理初選，候選人都在比看板數量，最貴的有100萬元，大型看板在熱門位置，最貴的每個月要10萬元以上「檢察官要不要比照對付柯文哲的方式一併偵辦？」

