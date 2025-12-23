民調／綠支持增7.3百分點 游盈隆：在野停砍年金、擋國防預算催化

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣民意基金會最新民調指出，三成八國人支持民進黨，二成一屬意國民黨，一成七力挺民眾黨。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會最新民調指出，三成八國人支持民進黨，二成一屬意國民黨，一成七力挺民眾黨。基金會董事長游盈隆指出，與上月相比，綠支持者暴增7.3個百分點，藍白相加還比綠少，可能與綠營傳統支持者歸隊，對抗藍白聯軍，以及在野推停砍公教年金修法和擋1.25兆國防特別預算有關。

⭐2025總回顧

民調結果發現，國人支持政黨中，38.4%挺民主進步黨，20.6%中國國民黨，16.7%台灣民眾黨，1.6%其他政黨合計，22.2%沒特別支持哪一個政黨，0.4%不知道；民進黨以三成八穩居台灣第一大黨，領先居次的國民黨17.8個百分點，而國民黨又以3.9個百分點領先居第三的民眾黨。

游說，與上月相比，民進黨支持者暴增7.3個百分點；國民黨支持者銳減5.2個百分點，民眾黨支持者增加2個百分點，中性選民下滑2.5個百分點；藍白支持者總數比綠支持者總數還少1.1個百分點，與上月藍白加起來尚領先綠9.4個百分點相比，無疑是戲劇性轉變，為2026年地方大選帶來新變數。

針對民進黨支持度上揚，游盈隆分析原因，包括大罷免風暴已漸平息，民進黨傳統支持者重新歸隊，且過去一個月朝野強烈衝突來到新高點，傳統支持者因危機意識深重，再度集結力抗藍白聯軍。

國民黨方面，他說，從長期趨勢看，國民黨支持度大多維持在20%左右，且藍白支持度具有共變性雙方競合明顯；可靠證據顯示，12月國民黨支持度重挫5.2個百分點，恐怕和倉促強推停砍公教年金修法通過，引起社會反彈有關；此外，有關立院兩度擱置1.25兆國防特別預算，引起社會疑慮，甚至藍白內部都出現三成支持者不樂見的狀況，也是支持度流失的可能因素之一。

至於民眾黨，他表示，去年8月，民眾黨因政治獻金案及主席柯文哲捲入京華城案，支持度嚴重流失。如今柯文哲所涉司法案件即將辯論終結，明年3月26日台北地院判決將出爐，此刻政黨支持度回升到16.7%，創下2024年5月以來新高。小草送暖，別有一番滋味。

民調訪問期間是12月15日至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

台灣人的政黨支持傾向。圖／台灣民意基金會提供
