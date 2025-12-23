快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

民調／賴總統聲望回升但未脫執政困境 卓內閣在脫困邊緣

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴總統。圖／聯合報系資料照片
賴總統。圖／聯合報系資料照片

台灣民意基金會最新民調指出，四成三國人贊同賴清德總統處理國家大事的方式，四成九不贊同，相較上月，賴總統聲望明顯恢復中；另有四成四國人滿意行政院卓榮泰執政表現，四成四不滿意，整體而言，對卓內閣整體施政表現滿意者成長，不滿意者有明顯退潮的現象。

⭐2025總回顧

針對賴清德總統上任以來處理國家大事的方式，以及重要人事安排與政策。結果發現，16.4%非常贊同，27%還算贊同，21%不太贊同，27.6%一點也不贊同，6.3%沒意見，1.8%不知道、拒答。整體不贊同比贊同多5.2個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，相較上月，賴總統務表現贊同率上揚5.5個百分點，不贊同率下降1.6個百分點，意味賴總統過去一個的施政獲得民意正面回應，整體民意支持度正顯著回升中，與過去一個月賴總統罕見強勢出擊有關，儘管不贊同他施政作為的人仍明顯居多數，尚未走出執政困境。

針對賴總統聲望顯著回溫，游提到兩個重要背景，其一是經過4個月，大罷免風暴已漸平息，社會與人民的怨氣已漸消退；另個是，行政與立法兩權衝突再起，綠營傳統支持者重新回流、歸隊，再次集結；他提到，贊同與不贊同總統領導國家的強硬派增加，國內政治兩極化態勢有死灰復燃跡象。

另針對行政院長卓榮泰領導內閣的施政表現，結果發現，15.1%非常滿意，29.2%還算滿意，21%不太滿意，23.3%非常不滿意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答；游盈隆說，顯見國人看法南轅北轍，嚴重分歧，社會共識等於零。從另個角度看，卓內閣民意支持度似有即將破繭而出的跡象。

游盈隆觀察，和上個月相比，卓內閣施政表現的民意反應出現驚人變化，滿意卓內閣施政表現者上揚4.6個百分點，不滿意者減少2.3個百分點，一來一往，不滿意者和滿意者旗鼓相當，意味卓內閣已在脫離執政困境邊緣，等於是幫卓內閣打了一劑強心針。

民調訪問期間是12月15日至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

內閣 行政院 賴清德 卓榮泰 游盈隆 台灣民意基金會

延伸閱讀

賴總統滿意度增5.5% 卓揆滿意度與不滿打平

財劃法不副署 藍白監院陳情要求彈劾卓榮泰

黃國昌：賴總統還游盈隆公道 狠狠修理曾辱罵內奸的曹興誠

影／藍白立委上午赴監院 遞交彈陳情書劾卓榮泰

相關新聞

民調／近六成不同意民進黨清廉 五成五不同意有執政能力

台灣民意基金會最新民調指出，民進黨形象有四個強項、兩大罩門、兩個明顯待改進之處。其中包括反共立場堅定、主張台灣獨立、重視...

國民黨團：賴總統縱容青鳥造謠 汙指藍白濫刪警消預算

隨機傷人事件震驚社會，國民黨立法院黨團批評，社會此時恐慌及不安，賴清德總統卻還縱容青鳥側翼造謠藍白刪除警消裝備預算；檢調...

民調／綠支持增7.3百分點 游盈隆：在野停砍年金、擋國防預算催化

台灣民意基金會最新民調指出，三成八國人支持民進黨，二成一屬意國民黨，一成七力挺民眾黨。基金會董事長游盈隆指出，與上月相比...

民調／賴總統聲望回升但未脫執政困境 卓內閣在脫困邊緣

台灣民意基金會最新民調指出，四成三國人贊同賴清德總統處理國家大事的方式，四成九不贊同，相較上月，賴總統聲望明顯恢復中；另...

關說大法官疑雲府院、北檢靜默 司法危機水很深

憲法法庭5名大法官排除3名大法官意見，並判決憲訴法修正條文違憲失效，有媒體報導黨政高層曾與大法官蔡宗珍「溝通」，民眾黨主席黃國昌批若有關說已是刑事犯罪，請總統府與行政院公開說明，今天（12月23日）並赴台北地檢署告發；異常的是，總統府及憲法法庭都表示不回應，北檢也是「不告不理」，這個政府到底出了什麼問題？

憲判結果惹議 要賴清德「接受」藍白推薦大法官淪笑談

由謝銘洋、呂太郎、尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞大法官組成的憲法法庭日前做出「114年度憲判第1號」判決，近日引發「枉法裁判」爭議，法界也陷入一片混亂，各種呼籲、建議。 不過，當中「最好笑」的，莫過於建議賴清德總統儘早補提名缺額大法官名單，人選由國民黨、民眾黨推薦。為何好笑？「憲訴法」中用來拘束總統提名時效的條文在仍具效力時，賴總統都沒當一回事了，何況已被5名大法官宣告違憲，且被綠營、親綠學者、法律人爭相肯定其已「捍衛憲法」責任。賴總統想何時提名就何時提名，甚至不再提名；若真有補提名，也絕對不會接受由國民黨、民眾黨推薦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。