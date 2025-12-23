民調／賴總統聲望回升但未脫執政困境 卓內閣在脫困邊緣

台灣民意基金會最新民調指出，四成三國人贊同賴清德總統處理國家大事的方式，四成九不贊同，相較上月，賴總統聲望明顯恢復中；另有四成四國人滿意行政院長卓榮泰執政表現，四成四不滿意，整體而言，對卓內閣整體施政表現滿意者成長，不滿意者有明顯退潮的現象。

針對賴清德總統上任以來處理國家大事的方式，以及重要人事安排與政策。結果發現，16.4%非常贊同，27%還算贊同，21%不太贊同，27.6%一點也不贊同，6.3%沒意見，1.8%不知道、拒答。整體不贊同比贊同多5.2個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，相較上月，賴總統務表現贊同率上揚5.5個百分點，不贊同率下降1.6個百分點，意味賴總統過去一個的施政獲得民意正面回應，整體民意支持度正顯著回升中，與過去一個月賴總統罕見強勢出擊有關，儘管不贊同他施政作為的人仍明顯居多數，尚未走出執政困境。

針對賴總統聲望顯著回溫，游提到兩個重要背景，其一是經過4個月，大罷免風暴已漸平息，社會與人民的怨氣已漸消退；另個是，行政與立法兩權衝突再起，綠營傳統支持者重新回流、歸隊，再次集結；他提到，贊同與不贊同總統領導國家的強硬派增加，國內政治兩極化態勢有死灰復燃跡象。

另針對行政院長卓榮泰領導內閣的施政表現，結果發現，15.1%非常滿意，29.2%還算滿意，21%不太滿意，23.3%非常不滿意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答；游盈隆說，顯見國人看法南轅北轍，嚴重分歧，社會共識等於零。從另個角度看，卓內閣民意支持度似有即將破繭而出的跡象。

游盈隆觀察，和上個月相比，卓內閣施政表現的民意反應出現驚人變化，滿意卓內閣施政表現者上揚4.6個百分點，不滿意者減少2.3個百分點，一來一往，不滿意者和滿意者旗鼓相當，意味卓內閣已在脫離執政困境邊緣，等於是幫卓內閣打了一劑強心針。

民調訪問期間是12月15日至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。