民進黨：藍委封殺軍費條例打臉鄭麗文 坐實赴中領旨

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩。圖／聯合報系資料照片
藍白四度封殺軍購特別條例草案。民進黨發言人韓瑩批評，藍白無視基本立法程序，不讓法案進入委員會充分討論與審查，她更酸國民黨立委翁曉玲才剛從廈門返台，就公開放話封殺國防特別條例，坐實國民黨立委赴中領旨、亂台行徑，違背國人防衛國家意志，究竟是為哪個國家服務？

韓瑩也稱，國民黨主席鄭麗文昨日才在大學演講中，面對學生大言不慚地聲稱「國民黨沒有要擋軍購」，結果不到一天，自家立委就在立法院公然打臉黨主席。睜眼說瞎話、毫無羞恥地欺騙人民，更無視國際社會一再警告，持續玩弄危險的政治遊戲，對外釋放嚴重錯誤訊號。

立法院程序委員會今天不只將賴清德總統彈劾案列入周五院會報告事項，也將預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」再度暫緩列案，朝野立委為此互嗆，火藥味十足。

韓瑩質疑，翁曉玲以「執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼」為由，作為持續阻擋的藉口，但依照立法程序，法案與預算案必須先通過程序委員會付委，才能在委員會中進行說明與實質討論。如今連進入討論的機會都不給，根本是為反而反、毫無誠意。

最後，韓瑩提出「三問」，為什麼國民黨如此排斥強化台灣國防？為什麼國民黨立委前往中國卻始終不敢攤在陽光下？為什麼每一次關鍵的國防預算與國安法案，國民黨總是選擇阻擋？一邊跑去中國「交流」，一邊回國封殺國防法案與預算，這樣的中國國民黨，究竟是在為哪一個國家服務？請對全體台灣人民說清楚、講明白。

捷運法修正 無人駕駛應設異物入侵預警、緊急應變措施

立法院院會今三讀通過修正「大眾捷運法」，強化捷運營運機構安全責任，增訂機構就行車事故及異常事件訂定應變計畫、訓練從業人員...

道交條例修正 駕駛期間用手機、吸菸罰鍰都提高

不少交通事故往往肇因危險駕駛，立法院今天三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，汽機車駕駛人駕駛時使用手機、電腦等產品做出...

國民黨團：賴總統縱容青鳥造謠 汙指藍白濫刪警消預算

隨機傷人事件震驚社會，國民黨立法院黨團批評，社會此時恐慌及不安，賴清德總統卻還縱容青鳥側翼造謠藍白刪除警消裝備預算；檢調...

關說大法官疑雲府院、北檢靜默 司法危機水很深

憲法法庭5名大法官排除3名大法官意見，並判決憲訴法修正條文違憲失效，有媒體報導黨政高層曾與大法官蔡宗珍「溝通」，民眾黨主席黃國昌批若有關說已是刑事犯罪，請總統府與行政院公開說明，今天（12月23日）並赴台北地檢署告發；異常的是，總統府及憲法法庭都表示不回應，北檢也是「不告不理」，這個政府到底出了什麼問題？

民調／近六成不同意民進黨清廉 五成五不同意有執政能力

台灣民意基金會最新民調指出，民進黨形象有四個強項、兩大罩門、兩個明顯待改進之處。其中包括反共立場堅定、主張台灣獨立、重視...

