國民黨團：賴總統縱容青鳥造謠 汙指藍白濫刪警消預算

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片
隨機傷人事件震驚社會，國民黨立法院黨團批評，社會此時恐慌及不安，賴清德總統卻還縱容青鳥側翼造謠藍白刪除警消裝備預算；檢調一方面現在才對許多網路恐嚇強力執法，一方面又對青鳥為非作歹視而不見，如此選擇性執法只會讓社會更不安，而賴總統要負起完全的責任。

國民黨團指出，青鳥汙指藍白濫刪預算，事實卻是警政署114年預算數含追加預算在內共326.5億元，較113年法定預算數256.1億元增加70.4億元，共增加27%，不減反增，有關刪除警政署30億裝備預算根本是子虛烏有、惡意造謠。

國民黨團批評，當社會發生不幸治安事件，青鳥之流造謠生事逍遙法外，綠營政治人物，如民進黨台北市議員議員簡舒培、民進黨立委吳思瑤之流，這些現代義和團第一時間想的不是安撫人心，卻是企圖把責任推給北市警察局，「項莊舞劍，意在沛公」，只想把責任推給台北市長蔣萬安。一再當家鬧事，難道32：0大惡罷的結果，還没有學到教訓嗎？

國民黨團還說，加上今年以來，賴政府對警消退休金修法更是一再打壓。民進黨是標準的「有事警察幹，出事幹警察」，要警察情何以堪？社會如何不亂？

國民黨團敬告賴總統，社會發生如此不幸事件，安撫人心是總統的責任，更是義務。把擾亂人心、胡亂造謠的青鳥依法究辦，才是社會回復平靜正本清源之道。套用賴總統曾對前總統蔡英文所言「不要再用網軍攻擊我了！」，台灣社會現在要的是平安，不是對立。

國民黨 青鳥 警察

