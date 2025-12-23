快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

民進黨推「平安順心護台灣」政績桌曆 24日起開放領取

中央社／ 台北23日電

民進黨今天推出2026年「平安順心護台灣」政績桌曆，由2024總統大選廣受好評的貓狗徽章設計師操刀，以溫暖細膩的插畫風格，呈現民進黨政府在經濟、民生、國安、建設等領域的成果；桌曆將於24日起，於民進黨中央黨部限量開放領取。

⭐2025總回顧

民進黨新媒體中心主任阮俊達透過新聞稿表示，2026年「平安順心護台灣」政績桌曆，以Q版的總統賴清德、副總統蕭美琴作為主角，搭配貓、狗、代表馬年的白馬、象徵平安的蘋果等元素，每個月介紹一類政績政策。

他說，分別是1月「經濟自信」、2月「產業韌性」、3月「健康把關」、4月「青年支持」、5月「勞工減壓」、6月「農業成就」、7月「國防實力」、8月「長照升級」、9月「交通建設」、10月「育兒照顧」、11月「居住正義」、12月「未來建設」，內容豐富且置入彩蛋巧思，等待支持者發掘。

阮俊達強調，相對於部分在野黨動輒以撲克牌、紓壓球等醜化他黨政治人物的方式製作文宣小物，民進黨仍在「正面行銷」與「美學創意」上有所堅持，期盼政治不要只停留在仇恨動員，而是能夠正面訴說願景。「平安順心護台灣」政績桌曆不僅美觀，也兼顧實用，希望讓民眾在日常翻閱中，能了解政府的努力成績與推動方向。

此外，民進黨說，歲末年終之際，民進黨陸續推出以「戲劇」形式呈現從求學到成家的青年政策說帖，融合多部國內外經典影視作品，清楚說明學費補助、就業獎勵、職訓支持與育兒措施等多元福利及其使用方式，協助青年減壓。

民進黨強調，透過創意影音，不僅獲得民眾高度共鳴，也期盼更多符合資格者善加運用，讓政策真正成為生活中最有感的後盾。

民進黨同步在社群平台上發布政績桌曆宣傳，由發言人吳崢、韓瑩、李坤城介紹桌曆內頁設計，並由民進黨YouTube節目「趣台灣Chill Taiwan」、「爸媽叫我不要談政治」主持人群及青年黨工共同推薦，分享「平安順心護台灣」政績桌曆是記錄政府施政、全民共享成果的年度作品，期待台灣社會能一起迎向更平安、更順心的2026年。

民進黨說，「平安順心護台灣」政績桌曆將於24日上午10時起，於民進黨中央黨部（台北市中正區北平東路30號10樓櫃檯）限量發送。

民進黨 青年 設計師

延伸閱讀

立委李坤城等人攜手企業 為國門執勤犬加菜

吳宗憲回應藍委赴大陸提沈父器官 沈伯洋：心虛到只剩人格毀滅

民進黨：國民黨立委擋國防又赴中 恐難撇清「赴中領旨」質疑

民進黨：國民黨不斷消費治安事件 只剩政治口水毫無憐憫

相關新聞

民調／近六成不同意民進黨清廉 五成五不同意有執政能力

台灣民意基金會最新民調指出，民進黨形象有四個強項、兩大罩門、兩個明顯待改進之處。其中包括反共立場堅定、主張台灣獨立、重視...

國民黨團：賴總統縱容青鳥造謠 汙指藍白濫刪警消預算

隨機傷人事件震驚社會，國民黨立法院黨團批評，社會此時恐慌及不安，賴清德總統卻還縱容青鳥側翼造謠藍白刪除警消裝備預算；檢調...

民調／綠支持增7.3百分點 游盈隆：在野停砍年金、擋國防預算催化

台灣民意基金會最新民調指出，三成八國人支持民進黨，二成一屬意國民黨，一成七力挺民眾黨。基金會董事長游盈隆指出，與上月相比...

民調／賴總統聲望回升但未脫執政困境 卓內閣在脫困邊緣

台灣民意基金會最新民調指出，四成三國人贊同賴清德總統處理國家大事的方式，四成九不贊同，相較上月，賴總統聲望明顯恢復中；另...

關說大法官疑雲府院、北檢靜默 司法危機水很深

憲法法庭5名大法官排除3名大法官意見，並判決憲訴法修正條文違憲失效，有媒體報導黨政高層曾與大法官蔡宗珍「溝通」，民眾黨主席黃國昌批若有關說已是刑事犯罪，請總統府與行政院公開說明，今天（12月23日）並赴台北地檢署告發；異常的是，總統府及憲法法庭都表示不回應，北檢也是「不告不理」，這個政府到底出了什麼問題？

憲判結果惹議 要賴清德「接受」藍白推薦大法官淪笑談

由謝銘洋、呂太郎、尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞大法官組成的憲法法庭日前做出「114年度憲判第1號」判決，近日引發「枉法裁判」爭議，法界也陷入一片混亂，各種呼籲、建議。 不過，當中「最好笑」的，莫過於建議賴清德總統儘早補提名缺額大法官名單，人選由國民黨、民眾黨推薦。為何好笑？「憲訴法」中用來拘束總統提名時效的條文在仍具效力時，賴總統都沒當一回事了，何況已被5名大法官宣告違憲，且被綠營、親綠學者、法律人爭相肯定其已「捍衛憲法」責任。賴總統想何時提名就何時提名，甚至不再提名；若真有補提名，也絕對不會接受由國民黨、民眾黨推薦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。