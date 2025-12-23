民進黨推「平安順心護台灣」政績桌曆 24日起開放領取

民進黨今天推出2026年「平安順心護台灣」政績桌曆，由2024總統大選廣受好評的貓狗徽章設計師操刀，以溫暖細膩的插畫風格，呈現民進黨政府在經濟、民生、國安、建設等領域的成果；桌曆將於24日起，於民進黨中央黨部限量開放領取。

民進黨新媒體中心主任阮俊達透過新聞稿表示，2026年「平安順心護台灣」政績桌曆，以Q版的總統賴清德、副總統蕭美琴作為主角，搭配貓、狗、代表馬年的白馬、象徵平安的蘋果等元素，每個月介紹一類政績政策。

他說，分別是1月「經濟自信」、2月「產業韌性」、3月「健康把關」、4月「青年支持」、5月「勞工減壓」、6月「農業成就」、7月「國防實力」、8月「長照升級」、9月「交通建設」、10月「育兒照顧」、11月「居住正義」、12月「未來建設」，內容豐富且置入彩蛋巧思，等待支持者發掘。

阮俊達強調，相對於部分在野黨動輒以撲克牌、紓壓球等醜化他黨政治人物的方式製作文宣小物，民進黨仍在「正面行銷」與「美學創意」上有所堅持，期盼政治不要只停留在仇恨動員，而是能夠正面訴說願景。「平安順心護台灣」政績桌曆不僅美觀，也兼顧實用，希望讓民眾在日常翻閱中，能了解政府的努力成績與推動方向。

此外，民進黨說，歲末年終之際，民進黨陸續推出以「戲劇」形式呈現從求學到成家的青年政策說帖，融合多部國內外經典影視作品，清楚說明學費補助、就業獎勵、職訓支持與育兒措施等多元福利及其使用方式，協助青年減壓。

民進黨強調，透過創意影音，不僅獲得民眾高度共鳴，也期盼更多符合資格者善加運用，讓政策真正成為生活中最有感的後盾。

民進黨同步在社群平台上發布政績桌曆宣傳，由發言人吳崢、韓瑩、李坤城介紹桌曆內頁設計，並由民進黨YouTube節目「趣台灣Chill Taiwan」、「爸媽叫我不要談政治」主持人群及青年黨工共同推薦，分享「平安順心護台灣」政績桌曆是記錄政府施政、全民共享成果的年度作品，期待台灣社會能一起迎向更平安、更順心的2026年。

民進黨說，「平安順心護台灣」政績桌曆將於24日上午10時起，於民進黨中央黨部（台北市中正區北平東路30號10樓櫃檯）限量發送。