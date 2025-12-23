快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

聽新聞
0:00 / 0:00

代表處迫遷爭議 南非與我外交部正磋商協商模式

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部亞西及非洲司司長顏嘉良。記者張文馨／攝影
外交部亞西及非洲司司長顏嘉良。記者張文馨／攝影

南非政府要求我駐處遷出其首都普利托利亞，在我方準備祭出晶片管制後，南非方發出交涉請求，外交部表示，我方建議明年一月協商，對方還在考慮；目前包含時間、地點和官員，雙方都無共識，還在磋商中。

⭐2025總回顧

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（23日）在外交部例行記者會表示，南非外交部9月對我提出協商請求，並建議在11月開會；而我方考量到11月下旬南非正在主辦20國集團（G20）峰會，建議雙方明年1月開會協商，南非外交部正在考慮。

顏嘉良表示，外交部會持續與南非政府交涉，期待明年在對等與尊嚴的前提下展開雙邊協商。

至於協商層級，顏嘉良說，雙方交涉牽涉到地點與官員層級等，這部分雙方尚無共識，持續交涉。

南非外交部自去年10月和今年1月，兩度致函要求我駐南非代表處遷出其首都普利托利亞，我方稱這是南非片面破壞兩國於1997年達成的協議。

3月，南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），列在國際組織駐南非名單之中；5月，南非外交部官網又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。

7月21日，南非外交部在未與我國協商下，以政府公報發布公告，將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

9月底，外交部接獲來自南非方面協商請求，與經濟部協調後決定暫緩晶片管制的反制手段。

外交部長林佳龍10月在立法院外交及國防委員會答詢時說，在我方提出晶片制裁後，南非提出新的版本希望取代1997年的雙邊關係協議節略，但有些內容我方無法接受，目前正交由律師研議中。

外交部 南非

延伸閱讀

日高官支持擁核 陸外交部：引發的慘禍將遠超二戰

日本自民黨代理幹事長會見賴總統 陸外交部：已向日方嚴正交涉

烏克蘭外交部第一副部長在北京與中國官員討論俄烏戰爭

岩崎茂任我政務顧問 陸方怒提制裁…我外交部：嚴正關切

相關新聞

捷運法修正 無人駕駛應設異物入侵預警、緊急應變措施

立法院院會今三讀通過修正「大眾捷運法」，強化捷運營運機構安全責任，增訂機構就行車事故及異常事件訂定應變計畫、訓練從業人員...

道交條例修正 駕駛期間用手機、吸菸罰鍰都提高

不少交通事故往往肇因危險駕駛，立法院今天三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，汽機車駕駛人駕駛時使用手機、電腦等產品做出...

賴總統滿意度增5.5% 卓揆滿意度與不滿打平

總統賴清德、行政院長卓榮泰的民調都有顯著提升！親綠的台灣民意基金會23日的民調顯示，賴總統的民調從11月的37.9%提升到43.4%，卓榮泰也從39.7%提升到44.3%。基金會董事長、將接任內政部中選會主委的游盈隆分析，賴總統雖仍在執政困境，但滿意度逐漸回升；美麗島電子報的民調也有賴總統民調回升的趨勢。

代表處迫遷爭議 南非與我外交部正磋商協商模式

南非政府要求我駐處遷出其首都普利托利亞，在我方準備祭出晶片管制後，南非方發出交涉請求，外交部表示，我方建議明年一月協商，...

控總統府院關說大法官屬刑事犯罪 黃國昌赴北檢告發

民眾黨立法院黨團上午舉行「揪出法治崩壞，踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，總召黃國昌表示，憲法法庭上周透過不合法的組織，5位...

遭疑赴陸接旨…翁曉玲嗆：有證據就查 國安局白幹的嗎？

數位國民黨立委被直擊上周六搭機前往大陸，民進黨質疑藍委們是否要去「接旨」，也質疑有洩密風險。國民黨立委翁曉玲今反擊，若有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。