代表處迫遷爭議 南非與我外交部正磋商協商模式

南非政府要求我駐處遷出其首都普利托利亞，在我方準備祭出晶片管制後，南非方發出交涉請求，外交部表示，我方建議明年一月協商，對方還在考慮；目前包含時間、地點和官員，雙方都無共識，還在磋商中。

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（23日）在外交部例行記者會表示，南非外交部9月對我提出協商請求，並建議在11月開會；而我方考量到11月下旬南非正在主辦20國集團（G20）峰會，建議雙方明年1月開會協商，南非外交部正在考慮。

顏嘉良表示，外交部會持續與南非政府交涉，期待明年在對等與尊嚴的前提下展開雙邊協商。

至於協商層級，顏嘉良說，雙方交涉牽涉到地點與官員層級等，這部分雙方尚無共識，持續交涉。

南非外交部自去年10月和今年1月，兩度致函要求我駐南非代表處遷出其首都普利托利亞，我方稱這是南非片面破壞兩國於1997年達成的協議。

3月，南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），列在國際組織駐南非名單之中；5月，南非外交部官網又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。

7月21日，南非外交部在未與我國協商下，以政府公報發布公告，將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

9月底，外交部接獲來自南非方面協商請求，與經濟部協調後決定暫緩晶片管制的反制手段。

外交部長林佳龍10月在立法院外交及國防委員會答詢時說，在我方提出晶片制裁後，南非提出新的版本希望取代1997年的雙邊關係協議節略，但有些內容我方無法接受，目前正交由律師研議中。