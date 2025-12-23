影／兩公約第四次國際審查平行報告發布 民團揭人權現況
人權公約施行監督聯盟上午在立法院舉行「人權保障怠惰，民主憲政受挫」兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會，正式對外發布由人約盟及33個民間團體共同完成的第四次「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）與「經濟社會文化權利國際公約」（ICESCR）平行報告。
該報告彙整第一線人權團體的觀察，系統性檢視政府在人權保障與公約落實上的結構性問題，並提出具體政策建議，作為2026年5月國際審查的重要民間參考。記者會與後續研討將聚焦人權保障機制、障礙者與原住民族權益、語言平權、貧窮、移工與勞動權、性別平等、居住權、司法及科技數位人權等議題，與各界深入交流。
