快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

影／兩公約第四次國際審查平行報告發布 民團揭人權現況

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
人權公約施行監督聯盟上午在立法院舉行「人權保障怠惰，民主憲政受挫」兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會，正式對外發布由人約盟及33個民間團體共同完成的第四次「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）與「經濟社會文化權利國際公約」（ICESCR）平行報告。記者林伯東／攝影
人權公約施行監督聯盟上午在立法院舉行「人權保障怠惰，民主憲政受挫」兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會，正式對外發布由人約盟及33個民間團體共同完成的第四次「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）與「經濟社會文化權利國際公約」（ICESCR）平行報告。記者林伯東／攝影

人權公約施行監督聯盟上午在立法院舉行「人權保障怠惰，民主憲政受挫」兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會，正式對外發布由人約盟及33個民間團體共同完成的第四次「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）與「經濟社會文化權利國際公約」（ICESCR）平行報告。

⭐2025總回顧

該報告彙整第一線人權團體的觀察，系統性檢視政府在人權保障與公約落實上的結構性問題，並提出具體政策建議，作為2026年5月國際審查的重要民間參考。記者會與後續研討將聚焦人權保障機制、障礙者與原住民族權益、語言平權、貧窮、移工與勞動權、性別平等、居住權、司法及科技數位人權等議題，與各界深入交流。

人權公約施行監督聯盟上午在立法院舉行「人權保障怠惰，民主憲政受挫」兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會，正式對外發布由人約盟及33個民間團體共同完成的第四次「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）與「經濟社會文化權利國際公約」（ICESCR）平行報告。記者林伯東／攝影
人權公約施行監督聯盟上午在立法院舉行「人權保障怠惰，民主憲政受挫」兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會，正式對外發布由人約盟及33個民間團體共同完成的第四次「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）與「經濟社會文化權利國際公約」（ICESCR）平行報告。記者林伯東／攝影

人權 記者會 原住民族

延伸閱讀

民團偕立委反跨境鎮壓 籲完善制度守護自由防線

外籍幫傭政策擬鬆綁 民團：僅18.4%女性支持

北社等民團發聲 聲援行政機關採取「不副署」

民團揭露女性網路民調 指開放外籍幫傭非育兒家庭困境解方

相關新聞

捷運法修正 無人駕駛應設異物入侵預警、緊急應變措施

立法院院會今三讀通過修正「大眾捷運法」，強化捷運營運機構安全責任，增訂機構就行車事故及異常事件訂定應變計畫、訓練從業人員...

道交條例修正 駕駛期間用手機、吸菸罰鍰都提高

不少交通事故往往肇因危險駕駛，立法院今天三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，汽機車駕駛人駕駛時使用手機、電腦等產品做出...

賴總統彈劾案列周五立院議程 1.25兆軍費條例藍白再封殺

國民黨團、民眾黨團上周五舉行記者會，宣布將針對賴清德總統提出彈劾案，立法院程序委員會今午開會，民眾黨立委劉書彬於今午程委...

賴總統滿意度增5.5% 卓揆滿意度與不滿打平

總統賴清德、行政院長卓榮泰的民調都有顯著提升！親綠的台灣民意基金會23日的民調顯示，賴總統的民調從11月的37.9%提升到43.4%，卓榮泰也從39.7%提升到44.3%。基金會董事長、將接任內政部中選會主委的游盈隆分析，賴總統雖仍在執政困境，但滿意度逐漸回升；美麗島電子報的民調也有賴總統民調回升的趨勢。

代表處迫遷爭議 南非與我外交部正磋商協商模式

南非政府要求我駐處遷出其首都普利托利亞，在我方準備祭出晶片管制後，南非方發出交涉請求，外交部表示，我方建議明年一月協商，...

控總統府院關說大法官屬刑事犯罪 黃國昌赴北檢告發

民眾黨立法院黨團上午舉行「揪出法治崩壞，踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，總召黃國昌表示，憲法法庭上周透過不合法的組織，5位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。