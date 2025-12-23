影／兩公約第四次國際審查平行報告發布 民團揭人權現況

總統賴清德、行政院長卓榮泰的民調都有顯著提升！親綠的台灣民意基金會23日的民調顯示，賴總統的民調從11月的37.9%提升到43.4%，卓榮泰也從39.7%提升到44.3%。基金會董事長、將接任內政部中選會主委的游盈隆分析，賴總統雖仍在執政困境，但滿意度逐漸回升；美麗島電子報的民調也有賴總統民調回升的趨勢。

2025-12-23 13:08