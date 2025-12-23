聽新聞
控總統府院關說大法官屬刑事犯罪 黃國昌赴北檢告發
民眾黨立法院黨團上午舉行「揪出法治崩壞，踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，總召黃國昌表示，憲法法庭上周透過不合法的組織，5位綠色司法獨夫自行作出無效判決，賴清德總統當然更沒有補提名大法官的誘因，反正就讓這些聽話的鷹犬繼續幹下去。
⭐2025總回顧
黃國昌指出，「憲法訴訟法」早在去年12月三讀修正，立法院今年1月否決覆議案、維持原決議，賴總統也依法公布法律，然而這5位綠色司法獨夫整整拖了1年，直到上個星期才跳出喊宣告憲訴法違憲，「這幾個月在做什麼？躺在司法院領乾薪嗎？原來他們們在關說司法」。
黃國昌說，他個人最痛恨司法關說，關說司法就是刑事犯罪行為，籲請台北地檢署立即偵辦調查。
