快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

賴總統滿意度增5.5% 卓揆滿意度與不滿打平

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣民意基金會23日公布最新民調，賴總統的滿意度大漲5.5%。（中央社示意圖）
台灣民意基金會23日公布最新民調，賴總統的滿意度大漲5.5%。（中央社示意圖）

總統賴清德、行政院長卓榮泰的民調都有顯著提升！親綠的台灣民意基金會23日的民調顯示，賴總統的民調從11月的37.9%提升到43.4%，卓榮泰也從39.7%提升到44.3%。基金會董事長、將接任內政部中選會主委的游盈隆分析，賴總統雖仍在執政困境，但滿意度逐漸回升；美麗島電子報的民調也有賴總統民調回升的趨勢。

⭐2025總回顧

綠營支持者回流

台灣民意基金會23日公布最新民調，總統賴清德的支持度從11月的37.9%提升到43.4%，不滿度則從50.2%下降到48.6%。游盈隆分析，賴總統聲望回溫有2個重要背景：經過四個月，大罷免風暴已漸平息；另外，行政與立法兩權衝突再起，綠營傳統支持者重新回流、歸隊。

游盈隆指出，賴總統已陷入執政困境一連六個月，還沒能走出來。大罷免、大失敗無疑是造成此一現象的單一最重要因素。當時間慢慢過去，加上賴總統在過去一個月強勢出擊，民意支持度也跟著明顯爬升。但何時能夠完全脫離執政困境？從目前各種跡象看來，仍是一個問號。

總統內外表態強硬

「賴總統對內、對外都更強勢表態！」游盈隆分析，賴總統對外接受外媒專訪，拋出1.25兆國防預算；對內，面對立院藍白主導的多項法案，賴清德總統近期態度更趨強硬，例如《財劃法》「不副署、不公布、不執行」，勢必引爆行政與立法兩權更強烈的衝突，自然也帶動朝野雙方陣營支持者的對立、凝聚和集結。

至於卓榮泰的支持度，則從39.7%提升到44.3%，不滿度同樣為44.3%。游盈隆認為，雖然卓的民調有出現回溫，但對於他施政好壞，民眾的看法南轅北轍、嚴重分歧。政黨支持度方面，民進黨大增7.3%到38.4%，國民黨則從25.8%下跌到20.6%，民眾黨則從14.7%提升到16.7%，游盈隆認為可能是擔心國防預算不過導致藍的支持度下跌。

賴民調有回升趨勢

除了台灣民意基金會，美麗島上個月的民調也顯示賴總統的支持度正在回升，從8月的36.3%一路爬到11月的42.3%，但仍無法回復至7月大罷免投票前對賴總統的信任評價。

【更多精采內容，詳見

民調 游盈隆

延伸閱讀

獲提名任中選會主委 游盈隆：跳火坑 接下來我就是過河卒子

提游盈隆掌中選會綠傳雜音 民進黨團嚴守適格、適任原則審查

影／藍白立案彈劾 卓榮泰：經發會才是真正該辧的事情

回應藍白提彈劾 卓榮泰：行政院經發會才對國家有幫助

相關新聞

捷運法修正 無人駕駛應設異物入侵預警、緊急應變措施

立法院院會今三讀通過修正「大眾捷運法」，強化捷運營運機構安全責任，增訂機構就行車事故及異常事件訂定應變計畫、訓練從業人員...

道交條例修正 駕駛期間用手機、吸菸罰鍰都提高

不少交通事故往往肇因危險駕駛，立法院今天三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，汽機車駕駛人駕駛時使用手機、電腦等產品做出...

賴總統彈劾案列周五立院議程 1.25兆軍費條例藍白再封殺

國民黨團、民眾黨團上周五舉行記者會，宣布將針對賴清德總統提出彈劾案，立法院程序委員會今午開會，民眾黨立委劉書彬於今午程委...

賴總統滿意度增5.5% 卓揆滿意度與不滿打平

總統賴清德、行政院長卓榮泰的民調都有顯著提升！親綠的台灣民意基金會23日的民調顯示，賴總統的民調從11月的37.9%提升到43.4%，卓榮泰也從39.7%提升到44.3%。基金會董事長、將接任內政部中選會主委的游盈隆分析，賴總統雖仍在執政困境，但滿意度逐漸回升；美麗島電子報的民調也有賴總統民調回升的趨勢。

代表處迫遷爭議 南非與我外交部正磋商協商模式

南非政府要求我駐處遷出其首都普利托利亞，在我方準備祭出晶片管制後，南非方發出交涉請求，外交部表示，我方建議明年一月協商，...

控總統府院關說大法官屬刑事犯罪 黃國昌赴北檢告發

民眾黨立法院黨團上午舉行「揪出法治崩壞，踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，總召黃國昌表示，憲法法庭上周透過不合法的組織，5位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。