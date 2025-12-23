賴總統滿意度增5.5% 卓揆滿意度與不滿打平

總統賴清德、行政院長卓榮泰的民調都有顯著提升！親綠的台灣民意基金會23日的民調顯示，賴總統的民調從11月的37.9%提升到43.4%，卓榮泰也從39.7%提升到44.3%。基金會董事長、將接任內政部中選會主委的游盈隆分析，賴總統雖仍在執政困境，但滿意度逐漸回升；美麗島電子報的民調也有賴總統民調回升的趨勢。

綠營支持者回流

台灣民意基金會23日公布最新民調，總統賴清德的支持度從11月的37.9%提升到43.4%，不滿度則從50.2%下降到48.6%。游盈隆分析，賴總統聲望回溫有2個重要背景：經過四個月，大罷免風暴已漸平息；另外，行政與立法兩權衝突再起，綠營傳統支持者重新回流、歸隊。

游盈隆指出，賴總統已陷入執政困境一連六個月，還沒能走出來。大罷免、大失敗無疑是造成此一現象的單一最重要因素。當時間慢慢過去，加上賴總統在過去一個月強勢出擊，民意支持度也跟著明顯爬升。但何時能夠完全脫離執政困境？從目前各種跡象看來，仍是一個問號。

總統內外表態強硬

「賴總統對內、對外都更強勢表態！」游盈隆分析，賴總統對外接受外媒專訪，拋出1.25兆國防預算；對內，面對立院藍白主導的多項法案，賴清德總統近期態度更趨強硬，例如《財劃法》「不副署、不公布、不執行」，勢必引爆行政與立法兩權更強烈的衝突，自然也帶動朝野雙方陣營支持者的對立、凝聚和集結。

至於卓榮泰的支持度，則從39.7%提升到44.3%，不滿度同樣為44.3%。游盈隆認為，雖然卓的民調有出現回溫，但對於他施政好壞，民眾的看法南轅北轍、嚴重分歧。政黨支持度方面，民進黨大增7.3%到38.4%，國民黨則從25.8%下跌到20.6%，民眾黨則從14.7%提升到16.7%，游盈隆認為可能是擔心國防預算不過導致藍的支持度下跌。

賴民調有回升趨勢

除了台灣民意基金會，美麗島上個月的民調也顯示賴總統的支持度正在回升，從8月的36.3%一路爬到11月的42.3%，但仍無法回復至7月大罷免投票前對賴總統的信任評價。

