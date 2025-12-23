會計師刑事責任規範 跨黨立委挺修法

為維護資本市場穩定與會計師合理執業環境，會計師5公會今天舉辦座談會，邀請專家探討現行刑事責任規範，避免過度擴張解釋，以維護會計師專業性與市場信任。跨黨立委與會支持修法，盼釐清法律規定的查核責任範圍，不應由會計師承擔刑事責任。

中華民國會計師公會全國聯合會等會計師5公會今天舉辦「會計師財務簽證刑事責任座談會」，邀集會計專業學者、實務界代表及法律專業人士，共同檢視現行法制與實務挑戰。

現行會計師面臨企業舞弊財報不實的責任，根據證券交易法規定，若會計師對公司財報有重大虛偽不實或錯誤情事，未善盡查核責任而出具虛偽不實報告或意見，處5年以下有期徒刑，得科或併科新台幣1500萬元以下罰金。

然而在實務運作上，財務簽證並非以偵查舞弊為目的，公會指出，會計師在有限時間及人力下，努力完成必要的查核程序後出具簽證意見，若受查公司管理階層惡意欺瞞，會計師實同為受害人，加上期後事項的處理因資訊不確定性涉及高度專業判斷，若過度歸責於會計師，不利提升財務報導品質。

中華民國會計師公會全國聯合會理事長張威珍表示，如今會計師界面臨「2高2低」問題，包括高風險、高責任、低容錯率、低報酬，導致學生不願就讀會計系、會計系畢業生不願至會計師事務所任職，或就職1、2年即離職，造成人才難以培養。

總統府國策顧問、會計師公會全國聯合會前理事長黃奕睿指出，對比美國法制聚焦處罰拿走錢的「壞人」，台灣採金融監理形式化，以結果論處罰「做錯的人」，在這種情況下，會計師只因專業判斷錯誤而須背負刑事、民事責任，甚至被判刑，恐過於嚴苛。

黃奕睿強調，倡議修法不僅只為改善會計師的執業環境，也是為了促進整體資本市場正常運作，讓投資人有最好的保護。

國民黨立委羅明才直言，過去會計師是各行各業欽羨的對象，但如今變成高危險行業之一，照著規定做也有可能觸法，造成冤獄、誤判、甚至傷及無辜，對此，立法院應審慎面對並做調整，清楚訂出規範，否則將造成「劣幣驅逐良幣」，人才不願留下來。他亦盼參與連署或提案修法，守護會計師的尊嚴及安全。

民進黨立委吳思瑤表示，基於罪刑法定原則及比例原則，應清楚界定期後事項的審計準則，並釐清證券交易法規範的查核責任範圍；會計師的專業是維持台灣資本市場正常運作最重要的基石，應在合理、合法界線內捍衛其執業尊嚴，且刑事責任不應由會計師界來承擔。

民眾黨立委林國成也說，會計師是「書面審」而非「作帳審」，意即是審查公司給的財務資料，因此，以刑罰要求會計師負責是不公平的，他認為只要不是蓄意，就不能以刑罰來對付會計師。