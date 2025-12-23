快訊

道交條例修正 駕駛期間用手機、吸菸罰鍰都提高

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院上午三讀通過《使用牌照稅法》、《鐵路法》、《大眾捷運法》、《道路交通管理處罰條例》等修正案，由主持議事的立法院副院長江啟臣敲下議事槌。記者林伯東／攝影
立法院上午三讀通過《使用牌照稅法》、《鐵路法》、《大眾捷運法》、《道路交通管理處罰條例》等修正案，由主持議事的立法院副院長江啟臣敲下議事槌。記者林伯東／攝影

不少交通事故往往肇因危險駕駛，立法院今天三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，汽機車駕駛人駕駛時使用手機、電腦等產品做出有礙駕駛安全行為者，罰鍰分別提升到3000元、1200元，駕駛期間吸煙者，罰鍰也提升到1200元。另外，三讀條文針對行經學校、醫院標誌路段不減速肇事者，得加重其刑至2分之1。

駕駛安全及用路人權益近年持續引發討論，近年仍有不少駕駛習慣開車或騎車時接聽手機、甚至主動撥打電話，另外也有些駕駛喜歡邊抽煙邊駕駛，影響其他駕駛及用路人權益，立法院院會今天三讀「道路交通管理處罰條例」，將相關罰鍰金額再提高。

三讀條文明定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3000元罰鍰；機車駕駛人行駛於道路時，做出上述行為者，處新台幣1200元罰鍰。另外，汽機車駕駛人若行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者，處新台幣1200元罰鍰。

過去還有狀況是，駕駛者於校園、醫院周圍，已經有標誌牌，卻仍高速行駛，甚至因此導致傷亡，像今年三峽區北大國小旁重大車禍就是一例，因此國民黨立委柯志恩等人也提案修法。三讀條文新增規範，汽車駕駛人若行經設有學校、醫院標誌之路段，不減速慢行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至2分之1。

另外，有鑒於近年毒駕案例增多，實務上因尿液檢驗報告出具時間過長，導致執法漏洞，因此三讀條文也規定，駕駛人經移由受委託醫療或檢驗機構對其依法測試檢定者，其行為起算日及舉發期限自檢驗報告結果通知警察機關之日起算；以及汽車肇事致人受傷或死亡案件，因肇事責任不明，已送鑑定者，其起算日及舉發期限自鑑定終結之日起算；未送鑑定而須分析研判者，逾3個月不得舉發。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

標誌 台幣

