林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

遭疑赴陸接旨 翁曉玲嗆：有證據就查 國安局白幹的嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲表示，她受邀參加廈門台商協會33周年慶祝活動，原本是一件好事，結果又被抹黑。（本報資料照片）
國民黨立委翁曉玲表示，她受邀參加廈門台商協會33周年慶祝活動，原本是一件好事，結果又被抹黑。（本報資料照片）

數位國民黨立委被直擊上周六搭機前往大陸，民進黨質疑藍委們是否要去「接旨」，也質疑有洩密風險。國民黨立委翁曉玲今反擊，若有洩密就請啟動調查，國安局是白幹的嗎？她呼籲，不要再造謠，如果抓到證據就公布，不要浪費社會資源。

於12月20日早上，包括翁曉玲、葉元之、林思銘等，被直擊搭機前往大陸，出席廈門台商協會33周年慶祝大會。民進黨質疑會中與國台辦人員碰面。林思銘澄清，出席活動是對台商的關懷與尊重，不存在任何政治指示；翁曉玲說，單純的廈門行被民進黨抹黑成是去傳遞訊息、接旨。

翁曉玲今再表示，她接觸了什麼國防機密？她的所知都跟民生跟政府機關制度有關。賴清德政府、綠媒以及一些民間團體不要造謠、抹紅，如果國民黨立委去大陸服務、支持台商，就說是洩露國防機密，請啟動調查，國安局是白幹的嗎，調查局是白幹的嗎，「我們去見了什麼人，你們會不知道嗎？如果今天綠媒那麼厲害，都可以知道我們的行程，會不知道我們去見了什麼人嗎，說了什麼話嗎？」

翁曉玲呼籲，不要再造謠，如果抓到證據就公布，不要浪費社會資源。她重申，照顧台商是國民黨立委的共同目標，在陸委會、海基會根本無法發揮功能，兩岸溝通、交流中斷時，唯有民意代表才能真的照顧到生活在大陸的台商、台生以及台灣同胞，「不要再因為你們沒有辦法做到的事情，就阻擋國民黨立委去做，這是非常惡劣的事情。」

