1.25兆軍購條例草案再封殺？ 翁曉玲：賴總統說明前不樂見通過

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院程序委員會今午開會，將直接牽涉到本周五、下周二院會議程。執政黨關注預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，能否排入議程處理。今午程委會主席翁曉玲表示，在賴清德總統沒有說清楚這1.25兆元要買什麼武器，未來怎麼執行情況下，不樂見條例草案通過。記者屈彥辰／攝影
立法院程序委員會今午開會，將直接牽涉到本周五、下周二院會議程。執政黨關注預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，能否排入議程處理。今午程委會主席翁曉玲表示，在賴清德總統沒有說清楚這1.25兆元要買什麼武器，未來怎麼執行情況下，不樂見條例草案通過。

防衛韌性特別條例草案已在立院程委會被三度不列入議程，外界關注今日是否將迎第四度不列案。

翁曉玲今上午受訪說，在賴清德總統沒有說清楚這1.25兆元要買什麼武器，未來怎麼執行情況下，不樂見條例草案通過。至於所謂民調，台灣民眾不見得支持花更多錢買軍武，在115年度中央政府總預算案裡已經編了9千多億，加上之前剛通過通過特別預算2500億，已經是1兆多元的國防預算，還要再額外加上1.25兆的國防預算，對中華民國的財政負擔來講都是不可承受之重。

翁曉玲說，若把這1.25兆元特別預算拿去做社會福利，幫助更多需要幫助的人，甚至可以主張讓孩子從小到大，只要有能力讀書，全部免學費，這些錢用在社會福利上，那是多好的事情。她重申，藍白兩黨沒有不捍衛國防安全，但現實狀況是付了那麼多的國防預算，同意了這麼多的國防預算，也向美國購買了這麼多武器，到現在為止沒有看到這些武器如期到台灣。

翁曉玲說，賴政府必須把所有的國防採購條約說明清楚未來怎麼執行，如果美方或其他廠商違約時要怎麼處理，台灣不能夠再當冤大頭，國防預算應做合理編列、合理執行，而不是一昧討好美國，相信美國盟友應該是會捍衛中華民國安全，但契約、雙方之間的承諾、條件，仍須執行。期待賴清德儘速把未來規畫說清楚，這樣才能夠再往前進。

