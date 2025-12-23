經貿辦：晶片等ICT產品 未列墨西哥調增關稅清單

快訊

中央社／ 台北23日電

墨西哥擬自2026年對未簽署FTA國家調高部分貨品關稅。行政院經貿談判辦公室今天說，經提出關切產品105項，成功爭取82項貨品維持現有稅率或調低增幅，至於占對墨總出口70%的晶片等ICT產品都未列入調增清單，對台出口影響有限。

經貿辦今天透過新聞稿表示，墨西哥參眾兩院12月10日通過對來自未簽署自由貿易協定（FTA）國家調高1463項貨品關稅，增幅從5%至45%不等。這項法案近期將由墨國總統簽署後，預計2026年1月1日起生效。

經貿辦說，為維護台灣廠商利益，台灣自9月起透過多邊及雙邊多次向墨西哥表達關切及努力交涉，並經駐墨西哥代表處協助提出關切產品105項，成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定台灣廠商布局墨西哥市場。

經貿辦指出，82項貨品中，維持現有稅率者27項，包括汽車零組件（後視鏡等21項）、塑膠製品（3項）、鋼品（3項）；調低增幅者55項，包括汽車零組件（齒輪箱等16項）、化纖、樹酯、PVC及人造皮（31項）、紙板及標籤（5項）、化妝品及原料（2項）及摩托車（1項）。

經貿辦表示，台灣業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，占對墨總出口的70%，都未被列入調增清單，對台灣出口影響有限。

