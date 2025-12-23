立院三讀 行車吸菸、機車用手機罰鍰提高至1200元

快訊

中央社／ 台北23日電

立法院會今天三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，規定機車駕駛人行駛時手持使用手機，或汽機車駕駛行車時手持或吸食香菸，致影響他人行車安全者，罰鍰各自提高至新台幣1200元。

立法院交通委員會4日併案審查朝野立委所提道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，經在場立委與官員討論後初審通過，條文按立委提案或修正動議通過，並無條文保留，不須交由黨團協商。全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

現行條文規定，機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為者，處1000元罰鍰。三讀通過條文，將罰鍰從1000元提高至1200元。

另外，根據現行規定，汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全的行為者，處600元罰鍰。三讀通過條文，將罰鍰從600元提高至1200元。

此外，鑑於台灣的交通事故致人死傷問題日益嚴重，考量學校、醫院周遭為兒少、高齡者等交通弱勢族群高用路需求的路段，三讀條文規定，汽車駕駛人行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至1/2。

因應近年毒駕查緝需求上升，實務上出現尿液檢驗報告出具時間過長，導致警方未能於法定期間內舉發（逾2個月不得舉發），導致未能吊扣駕照，造成管理漏洞及潛在公共安全風險。

為此，車輛駕駛人進行酒駕或毒駕測試檢定案件，其起算日或舉發期限，三讀條文明定，自檢驗報告結果通知警察機關之日起算。另外，汽車肇事致人受傷或死亡案件，因肇事責任不明，已送鑑定者，其期間自鑑定終結之日起算；未送鑑定而須分析研判者，逾3個月不得舉發。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

