快訊

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀貨物稅條例、使用牌照稅法 電動車減稅再延長5年

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院今天三讀通過「貨物稅條例」、「使用牌照稅法」，由主持議事的立法院副院長江啟臣敲下議事槌。記者林伯東／攝影
立法院今天三讀通過「貨物稅條例」、「使用牌照稅法」，由主持議事的立法院副院長江啟臣敲下議事槌。記者林伯東／攝影

為實現政府綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾購買低汙染車輛，立法院今天三讀通過修正「貨物稅條例」、「使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長5年，至民國119年12月31日止。

電動車近來發展蓬勃，成我國重點發展產業之一，不少民眾也會選購電動汽機車，政府原規畫民眾享有貨物稅及使用牌照稅規定，將於今年底到期。行政院及眾多朝野立委都提案，將相關徵稅規定延長，並於上周朝野黨團協商達成共識，延長電動車減免貨物稅及使用牌照稅實施期間5年。

根據三讀條文規定，貨物稅刪除「前項減免年限屆期前半年，行政院得視實際推展情況決定是否延長減免年限」之規定，並將徵稅期限延長至民國119年12月31日止，但電動小客車免徵金額以完稅價格新台幣140萬元計算之稅額為限，超過部分，不予免徵；使用牌照稅法則指出，各縣市政府直至民國119年12月31日止，對完全以電能為動力之機動車輛免徵使用牌照稅，包含電動汽車、電動機車

國民黨立委賴士葆表示，相關修法有助於電動車產業發展。另外，立法院會也於「使用牌照稅法第5條」三讀後通過附帶決議，請衛福部、財政部在3個月內，向立法院財政委員會提出強化復康巴士、長照交通車輛，以減輕長照家庭負擔之計畫。

電動機車 行政院 立法院

延伸閱讀

高盛挺鴻海 列「優先買進」

台科大成立電動車人才基地 今華夏校區揭牌

長照3.0倒計時 立委籲全面檢討給支付標準

立院提案助英勇余男入忠烈祠 劉世芳：尊重家屬意願下與桃市府商量

相關新聞

提問鄭麗文遭嗆「沒大腦」！東吳副教授再拋3問題：不要總是問A答B

國民黨主席鄭麗文昨（22）晚赴東吳大學演講，最後開放問答環節與學生互動激辯，東吳大學政治系副教授陳方隅也在場就軍購、黨產等議題提問，卻遭反嗆「這也太沒有大腦了吧」？對此，陳方隅在臉書發文回應，希望鄭麗

遭疑赴陸接旨 翁曉玲嗆：有證據就查 國安局白幹的嗎？

數位國民黨立委被直擊上周六搭機前往大陸，民進黨質疑藍委們是否要去「接旨」，也質疑有洩密風險。國民黨立委翁曉玲今反擊，若有...

1.25兆軍購條例草案再封殺？ 翁曉玲：賴總統說明前不樂見通過

立法院程序委員會今午開會，將直接牽涉到本周五、下周二院會議程。執政黨關注預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰...

影／控綠高層關說蔡宗珍 黃國昌赴北檢告發

針對憲法法庭日前判決「憲法訴訟法」修法違憲，但是包括蔡宗珍等3位大法官未出席評議，指憲法法庭組成不合法，媒體披露，府院曾...

藍委才嗆再擋軍購特別預算條例 AIT曝與藍營高層互動照

國民黨立委翁曉玲才預告，將在今立院程序委員會繼續擋下攸關1.25兆元軍購預算的國防特別條例；美國在台協會（AIT）今在臉...

【重磅快評】有人找大法官「溝通」 北檢能神勇如昔？

憲法法庭5名大法官排除3名大法官意見，並判決憲訴法修正條文違憲失效，有媒體報導黨政高層曾與大法官蔡宗珍「溝通」，民眾黨主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。