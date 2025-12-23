林佳龍會晤「台灣女婿」瀧波宏文 肯定以具體行動深化台日友好

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍22日於外交部接見「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文及其夫人，並與瀧波宏文率領的「TY 會」訪團成員進行交流。林佳龍表示，瀧波宏文參議員今年 9 月曾以農林水產副大臣身分訪台，成為歷來訪台層級最高的日本內閣成員之一，以具體行動展現其對台灣的重視與深厚情誼。

林佳龍指出，瀧波參議員此次再度訪台，率領包括參議員小林一大、鈴木大地及宮本和宏等「TY 會」成員一同來訪。林佳龍說，「TY 會」由瀧波宏文與前參議員吉川有美共同創立，名稱取自兩人姓氏的羅馬拼音，亦巧妙寓意「台灣（T）友好（Y）會」，多年來持續以實際行動推動台日各項合作與交流。

林佳龍進一步說明，瀧波宏文與台灣的連結不僅止於理念，更源自家庭。瀧波夫人為土生土長的台灣人，過去兩人在日本登記結婚時，夫人國籍被迫登載為「中國台灣省」，讓瀧波宏文深刻體會戶籍制度對台灣的不公平，也因此積極推動修法，並在法務省研議修法過程中發揮關鍵影響力。

林佳龍強調，瀧波宏文始終以務實方式支持台灣，不僅展現對台灣的重視，也反映其家庭對台灣的深厚情感，讓台灣人由衷感到溫暖。他並向瀧波宏文表達感謝，指出「台灣就是台灣」，能以台灣人的名義登記戶籍，不僅是一項制度的調整，更是對台灣人民身分認同的尊重，相信會讓所有台灣人都感到光榮。

林佳龍也感謝小林一大參議員對其積極走訪各國、拓展台灣國際空間努力的肯定。雙方並就深化台日關係交換意見，特別是在「運動外交」方面，運動選手出身的鈴木大地參議員十分期待推動台日游泳交流，而曾以自行車環台的宮本和宏參議員，則分享以自行車觀光促進地方創生與振興地方經濟的經驗。

林佳龍最後表示，衷心感謝瀧波宏文、小林一大、鈴木大地及宮本和宏四位參議員真心熱愛台灣，從不同領域、以不同的行動支持台灣，為台日友好關係注入更多活力，一同深愛台灣、共同守護台日情誼。

