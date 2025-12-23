林佳龍訪帛琉與美官員同框 日本、澳洲大使同行

外交部長林佳龍日前率經貿團出訪友邦帛琉，帛琉總統辦公室於社群媒體貼出帛琉總統惠恕仁與林佳龍、美國內政部助理部長赫格以及美國駐帛琉大使合照，並表示日本、澳洲駐帛琉大使也同行，強調要深化夥伴關係。

林佳龍18日至21日率「台帛榮邦經貿團」訪問帛琉共和國，見證台企與帛琉美麗坵州政府簽署投資合作備忘錄，共同打造高爾夫球場，並在惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）陪同下，走訪2026年太平洋島國論壇（PIF）預定舉辦地。

帛琉總統辦公室於台灣時間22日晚間於臉書發文表示，惠恕仁親自陪同林佳龍以及駐帛琉大使黎倩儀等走訪羅克群島（the Rock Islands）以及海豚灣（Dolphin Pacific）等熱門景點，探索帛琉獨特體驗以及商機。

帛琉總統辦公室提到同行人員，包括美國內政部助理部長赫格（William W. Hague）、美國駐帛琉大使艾溫德克（Joel Ehrendreich）、日本駐帛琉大使笠原謙一、澳洲駐帛琉大使夏沛（Toby Sharpe），也貼出他們與林佳龍一同乘船合照，並強調此行旨在深化與夥伴間的關係。

帛琉總統辦公室在另一則臉書貼文也透露，這是林佳龍第4度訪問帛琉，此行是要進行2026年PIF峰會的相關籌備，以及深化台帛間經貿合作。