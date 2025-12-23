提問鄭麗文遭嗆「沒大腦」！東吳副教授再拋3問題：不要總是問A答B

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨主席鄭麗文22日受邀出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」。圖／記者林俊良攝影
國民黨主席鄭麗文22日受邀出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」。圖／記者林俊良攝影

國民黨主席鄭麗文昨（22）晚赴東吳大學演講，最後開放問答環節與學生互動激辯，東吳大學政治系副教授陳方隅也在場就軍購、黨產等議題提問，卻遭反嗆「這也太沒有大腦了吧」？對此，陳方隅在臉書發文回應，希望鄭麗文不要總是問A答B，把在座各位當笨蛋，同時針對國民黨提出三大問題。

陳方隅表示，儘管他肯定鄭主席開放相當長的時間讓大家發問、與聽眾互動的作法，但仍想提醒她別為了政治利益消費過去的夥伴、扭曲台灣民主化歷程，甚至把「黑名單」的前輩們說成選舉操作一環，非常不厚道。此外，也別把學生們及在座聽眾都當成笨蛋，把「QA時間變成QB時間」，回答一些打高空的內容。

他再提出三大問題給鄭麗文和國民黨政治工作者們參考，首先，鄭主席反覆強調國民黨「很窮、很困窘」，然依內政部登記，國民黨基金淨資產234億，遠超第2名、僅6億的民進黨，「資產這麼多還叫窮？」。而停砍年金、獨厚特定族群等政策也對在場年輕人都很不利，應解釋清楚為什麼現在立場髮夾彎，不是罵一罵民進黨就沒事了。

其次與中國有關，也與台灣自我防衛有關。國民黨擋軍購、稱普亭非獨裁者，陳方隅質疑，連鄭主席自己都說要讓台灣人「自豪地說我們是中國人」，有何立場在演講中不斷表示整個台灣社會及國際社會都對國民黨「有成見」？國民黨是否敢要求北京停止武統威脅和軍機繞台？此外，立委、大老們頻頻赴中，紅色介選議論不斷，鄭主席是否都有掌握情資了？或認為這些都是抹黑抹紅？

最後一問回到演講主題「國民黨的改革」，陳方隅指出「其實沒有聽到太多關於改革的事情」，鄭麗文認為國民黨「保守不是壞事」卻不提「哪個部分保守」；稱嘉義地檢署把黨部「抄家」，卻沒說是因為涉及罷免連署偽造文書；說國民黨很溫和，才會希望由較有活力且強力的領導者來帶領，但黨內「黑金爭議」卻難與溫和一詞連接。

陳方隅表示，他的提問可能會讓國民黨代表、主席都很不開心，但這些都是現場聽眾的提問，希望鄭主席能理解大學生們是群不受控、不喜權威、且非常有主見的群體，她在這樣的場合罵學生提問不夠格、罵老師無腦只看「三民自」，真正損害的反而會是國民黨自身。

