中選會主委提名游盈隆 委員人選罕見接受在野推薦

聯合報／ 記者黃婉婷林河名李成蔭林銘翰／台北報導
台灣民意基金會董事長游盈隆（圖）、東吳大學法律學系教授胡博硯，獲行政院提名出任中選會正副主委。圖／聯合報系資料照片
中選會目前僅剩四名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。行政院昨天公布中選會委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另五名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

游批大罷免 得罪不少親綠

游盈隆曾任民進黨副秘書長，但在蔡英文主政時退黨。擔任民意基金會董事長主持民調期間，不但曾經分析賴清德總統聲望雪崩式下跌原因，也曾在評論大罷免大失敗時，提及「（民進黨立委）沈伯洋是民進黨之恥」、「（罷團領銜人）曹興誠報應在眼前」，被認為得罪不少親綠人士，此次獲得提名出任中選會主委，引人矚目。

藍白期盼嚴守中立 將嚴審

這是賴總統及行政院長卓榮泰上任一年多以來，罕見在重要人事提名時接受在野推薦人選，藍白是否埋單，也讓外界好奇。

國民黨立法院黨團表示，一定會善盡監督職責、依法審查，在賴政府毀憲亂政之際，嚴守中立的中選會是全民最後的期待。民眾黨團則表示，「遲到總比不到好」，樂見優秀人才秉持超然精神，確保選務公平公正客觀推動，民眾黨團也將嚴格審查。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中選會委員的重要標準，並於今年十月底函請立法院朝野各黨團推薦人選；國民黨及民眾黨十一月初向政院提出推薦名單。

中選會正副主委人選 台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律學系教授胡博硯（圖），獲行政院提名出任中選會正副主委。圖／聯合報系資料照片
李慧芝表示，卓揆審酌後，七位人選已確定，將提名游盈隆擬任委員並為主任委員，另提名胡博硯擬任委員並為副主任委員。其他五位人選分別為：黃文玲、李禮仲（國民黨推薦）、蘇嘉宏（國民黨推薦）、蘇子喬（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至二○二九年十一月三日止。

此外，另因中選會委員蒙志成已於今年六月廿七日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至二○二七年十一月三日止。

政院延宕 九合一準備很急

中選會前主委李進勇、前副主委陳朝建等六名中選會委員任期至十一月三日，依中選會組織法，「行政院長應於委員任滿三個月前，提名任命新任委員」，卓榮泰本應於八月三日提名新任委員，延宕已逾四個月。

中選會自十一月起只剩四名委員，目前由委員吳容輝代理主委行使職權；但依規定，須有五人才能舉行委員會議並決議。政院延宕提名期間，不只藍白陣營不滿，在立法院會提出譴責案，就連李進勇備詢時都稱「出現空窗是國家危機」，憂心影響二○二六選務工作。

相關人士透露，由於明年底九合一選舉在即，選務工作最遲須在明年二月展開，若持續延宕提名，朝野都會不滿，行政院昨天終於公布提名名單。

