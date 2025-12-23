聽新聞
農退儲金「頻加碼」 全送明年1月2日黨團協商

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
農退儲金制度上路多年後覆蓋率仍偏低，立委、農業部先後提出修法草案，立法院昨併案審查。圖／聯合報系資料照片
農退儲金制度上路多年後覆蓋率仍偏低，立委提出修法草案後，農業部也急送政院版草案，立法院經委會昨併案審查十四個修法版本。有提案將政府提繳金額提高到一點五倍，也有將政府與農民提繳比改成六比四，行政院版本同樣為六比四，更有立委加碼喊出七比三，直言「只要飛彈少買點就可以了」。

由於立委所提版本迥異，主席陳亭妃最後裁示，立委所提各修正版本初審通過，全數保留明年一月二日黨團協商。

農民退休儲金上路五年，但參加提繳覆蓋率僅達四成，為提高農民退休儲金提繳覆蓋率，國民黨立委謝衣鳯、民進黨郭國文等人提案版本，將現行主管機關依農民提繳之農民退休儲金，按月提繳相同金額，修正為按月提繳一點五倍金額；民進黨立委蔡易餘、陳亭妃及國民黨立委楊瓊瓔等提案版本，將農民及主管機關共同提繳的金額，合併計算為提繳總額，由主管機關與農民以六比四的比例分擔。

立法院經濟委員會昨續審農民退休儲金條例第七條條文修正案。立委賴瑞隆表示，為讓青農更願意回鄉，建請農業部參考可將主管機關和農民的分擔比例進一步調整為七比三。無黨籍立委陳超明也有同樣建議，甚至直言只要飛彈少買幾顆就有錢了。

郭國文會中提出附帶決議，假如農退儲金修法通過，兩年內覆蓋率無法提升一成，就代表農退儲金政策必須檢討。農業部長陳駿季認同附帶決議要求，並稱農業部會推動相關誘因，如青農有提繳農退儲金，相關補助額度會再加碼。

