李文宗：檢偵訊預設立場 羅織故事

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜林孟潔／台北報導

民眾黨前主席柯文哲競選辦公室前主任李文宗，被控與柯收受威京集團主席沈慶京賄賂、侵占政治獻金及背信罪。李昨出庭說，從沒想過被捲入京華城案，檢察官偵訊他時，讓他彷彿看到高高在上的「蝙蝠俠」，赤裸裸預設立場，羅織故事入人於罪。

李文宗表示，檢方指控他是柯文哲的分身，卻沒有證據，他只是民眾黨創立初期坐在台下的黨員，檢方說他參與民眾財務與黨務，但民眾黨財務長梁秀菊已說一手包辦財務。

李文宗說，檢察官林俊言偵訊他劈頭就問京華城案，他和京華城案沒任何交集，林拿鼎越開發前董事長朱亞虎傳給他的「感謝五六○」簡訊，他完全不記得；朱傳簡訊給三人，起訴書故意略過不提，他個性熱心助人，收到簡訊一定會回覆，不曉得「五六○」是什麼。

李文宗說，木可公關是商業公司，若有貪念，為何不在二○二三年五月廿日就開始大肆販售競選商品，而是等到十一月才開始小額銷售？檢方指控成立公司就是要掏空競選經費，毫無根據且偏離常理。檢方指控李在眾望基金會以基金會資金支付木可員工薪水，他說，基金會成立目的是公益，雖募集資金不足導致人事費用比例過高，但絕無不法意圖。

他說，媒體報導他與柯文哲秘書「橘子」許芷瑜有密切關係，成為他被羈押關鍵，但他跟許根本不熟，沒預料參加一場總統大選，就變成貪汙壞人。木可負責人李文娟說，因對法律無知、沒有會計觀念遭受汙衊和指責，一年來不敢出門。

李文宗 柯文哲

