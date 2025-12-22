快訊

「憲法法庭成失控憲政怪獸」國民黨團提案：憲法判決可交人民公投複決

學生辛辣提問：普亭、賴清德誰獨裁？ 鄭麗文這樣回

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今晚受邀，出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文今晚受邀，出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」。記者林俊良／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚受邀赴東吳大學政治系學生會演講，不少學生提問辛辣，包括鄭麗文對獨裁者的定義、對軍購預算的立場，以及是否會刪除黨章明定的「反對共產主義」。有學生不滿鄭麗文未正面回答問題，一度與鄭爭執激辯。

鄭麗文表示，國民黨不是共產主義的政黨，國民黨信奉的是三民主義，這中間也有一些社會主義、民主的精神，在那個年代當然還有民族主義，所以國民黨是不信仰、不支持共產主義的政黨，但這跟國共和解沒有影響。

鄭麗文說，國民黨是要跟共產黨不打仗、不互相殘殺，「但我們沒有要參加共產黨」，國民黨沒有要變成共產黨，所以黨章不需要修改，這跟國共不再互相殘殺、而是透過和平的方式交流對談，沒有任何影響。

針對軍購特別預算的立場，鄭麗文表示，在二戰後，台灣最支持國防力量的絕對是中國國民黨，即便馬英九的八年任內也都有對美軍購，所以國民黨沒有反對台灣要有足夠的防衛力量，但今天台灣的國防安全，不是一個價格可以決定的，「不是你告訴我，這個價錢就叫做支持台灣有國防或反對台灣有國防」。

鄭麗文說，大家需要合理、有效、科學地討論台灣的國家安全，如何強化國防，改善什麼才是真正需要、合理的軍購，她認為不是現在這種討論方式，更不是一張空白支票寫上數字，台灣只能接受或不接受，所以不需要莫須有扣一頂大帽子給國民黨或給她。

鄭麗文還說，在座學生不需要在這個年紀就選立場、選邊站，「各位真的關心台灣的國防嗎？真的知道今天台灣軍隊的問題出在哪裡嗎？不是，你們只是想知道一個美國給的價錢，我們要不要接受，我不認為這是在大學殿堂討論問題應該有的水準跟態度，我對各位的期待是更高的。」

對於兩岸路線，鄭麗文說，她寧可聽到民進黨有比國民黨更高明的方法、更優秀的論述可以確保兩岸和平，而非不負責任地，管它會不會戰爭，先賺到選票再說。她認為，要達到兩岸和平，國共要先和解；兩岸要如何不打仗？現在的基礎叫「九二共識，反對台獨」。

有學生問，鄭麗文曾說俄羅斯總統普亭不是獨裁者，又認為賴清德總統是獨裁者，「你對獨裁者的定義是什麼？」

鄭麗文說，德國之聲的訪談有當時訪談的脈絡，她身為台灣重要政黨的領袖，不會用嚴厲和強烈的字眼去形容其他國家的領導人，更何況普亭是民主選舉產生的總統，如果是要討論這個民主選舉是否合格，這不在她的評論範圍，就像美國的總統選舉制度也有瑕疵，但她不會因此就說美國總統川普是獨裁者。

鄭麗文說，俄羅斯人民當然有資格去指責、評論自己國家的領袖，這是他們國民的權利。回到台灣，當大家在評論賴總統是否破壞台灣的民主機制和遊戲規則，作為在野黨，在台灣內部，她當然可以挑戰賴總統。

不過，學生不滿鄭麗文沒有回答他的問題，數度打斷，鄭麗文則回，「我的想法就是這樣，我剛剛已經告訴你了，如果對我的想法不滿意，我也沒有辦法」。

國民黨主席鄭麗文今晚受邀，出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」，發表她的求學參政歷程之後，接受學生提問，受到學生所提尖銳問題挑戰，她一一回應。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文今晚受邀，出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」，發表她的求學參政歷程之後，接受學生提問，受到學生所提尖銳問題挑戰，她一一回應。記者林俊良／攝影

鄭麗文 國民黨 國防

延伸閱讀

與學生對談 鄭麗文：國民黨反共產與國共和解沒衝突

鄭麗文東吳政治系演講 回應學生問題挑戰

洗獨裁形象？普亭罕見承認戀愛中 外界猜相伴18年情婦

鄭麗文參訪佛光山 獲馬年祝福字軸要她「和諧共生」

相關新聞

行政院提中選會委員名單 國民黨團：全民檢視、依法審查

行政院提名中選會委員名單今天曝光，引發各界討論，國民黨立法院黨團表示，一定會善盡監督職責、依法審查，在賴政府毀憲亂政之際...

鄭麗文東吳政治系演講 回應學生問題挑戰

國民黨主席鄭麗文今晚受邀，出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」，發表她的求學參政歷程之後，接受學...

政院提名游盈隆等7人出任中選會委員 民眾黨團：樂見優秀人才推動選務

行政院今天公布新任中選會委員名單，提名台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律系教授胡博硯出任正副主委，民眾黨立法院黨團...

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

中選會6名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4名委員。行政院今天指出，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東...

學生辛辣提問：普亭、賴清德誰獨裁？ 鄭麗文這樣回

國民黨主席鄭麗文今晚受邀赴東吳大學政治系學生會演講，不少學生提問辛辣，包括鄭麗文對獨裁者的定義、對軍購預算的立場，以及是...

與學生對談 鄭麗文：國民黨反共產與國共和解沒衝突

國民黨主席鄭麗文今天到東吳大學演講，並與學生對談，她表示，國民黨反對共產主義，但這和國共和解沒有影響或衝突，因為國民黨沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。