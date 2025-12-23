聽新聞
0:00 / 0:00

2026基隆市長戰火 童子瑋將披綠戰袍 挑戰謝國樑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

民進黨預計明天開中執會宣布提名議長童子瑋投入2026選戰，挑戰現任市長謝國樑。謝近日拜訪新北市長侯友宜交流公辦都更議題，有區域聯防意涵，據了解，藍白發動彈劾賴總統後續將辦地方宣講，首站傾向選基隆，也點燃2026戰火。

民進黨24日將開中執會，預料宣布基隆市長、彰化縣長和雲林縣長提名人選。童將出席黨中央記者會，為參選基隆市長吹響號角。

2018年童子瑋在仁愛區參選市議員，以無黨籍初試啼聲，把藍綠老將拋在身後，以選區最高票當選，任內加入民進黨，2022年續以選區最高票連任並當上議長。童昨說，他一路在崗位上為市民努力，不論位置、角色，面對任何挑戰全力以赴。

謝國樑昨出席身心障礙者服務中心揭牌儀式，指民進黨提名童子瑋參選基隆市長在意料之中，也恭喜他。市府會持續以市政優先，最好的連任策略就是把市政做好，把市政擺在優先位置。

謝家和童家有三代交情，謝、童明年分披國民黨、民進黨戰袍對決受矚目，各方也關注是否出現「第三勢力」。

謝國樑延攬民眾黨籍邱佩琳出任副市長，2026藍白合作無懸念。時代力量前議員陳薇仲和無黨籍市議員王醒之結盟，2022年推陳參選市長，拿下1萬2000票。陳因出國讀書，王重心在鞏固議員選情，已經表態不參選市長。

童子瑋布陣已久，自藍營城外仰攻難度高，苦思從城內「破防」之道。近年勤走基層，與宮廟、社團、百工百業互動，透過強化好感度，企圖裂解顏色的高牆搶票源。

基隆 謝國樑 童子瑋

延伸閱讀

宣布提名參選基市長前夕 童子瑋任命2副發言人回應公共議題

基隆擂戰鼓！童子瑋：為市民努力全力以赴 謝國樑連任策略：把市政做好

基隆議長贈1.6萬本童書市府以行政中立退回 童子瑋：會全部收回

童子瑋贈耶誕繪本給小學生 基隆市府婉拒…藍綠黨部再互轟

相關新聞

行政院提中選會委員名單 國民黨團：全民檢視、依法審查

行政院提名中選會委員名單今天曝光，引發各界討論，國民黨立法院黨團表示，一定會善盡監督職責、依法審查，在賴政府毀憲亂政之際...

鄭麗文東吳政治系演講 回應學生問題挑戰

國民黨主席鄭麗文今晚受邀，出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」，發表她的求學參政歷程之後，接受學...

政院提名游盈隆等7人出任中選會委員 民眾黨團：樂見優秀人才推動選務

行政院今天公布新任中選會委員名單，提名台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律系教授胡博硯出任正副主委，民眾黨立法院黨團...

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

中選會6名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4名委員。行政院今天指出，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東...

立院公聽會！性平不當考題惹議 凸顯教育困境

教育部前政務次長葉丙成因性平事件洩密請辭，金門縣金城國中一名教師健康教育考題遭指用語不當，引發爭議。立法院昨舉行公聽會，...

李文宗：檢偵訊預設立場 羅織故事

民眾黨前主席柯文哲競選辦公室前主任李文宗，被控與柯收受威京集團主席沈慶京賄賂、侵占政治獻金及背信罪。李昨出庭說，從沒想過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。