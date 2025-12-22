行政院提中選會委員名單 國民黨團：全民檢視、依法審查

行政院提名中選會委員名單今天曝光，引發各界討論，國民黨立法院黨團表示，一定會善盡監督職責、依法審查，在賴政府毀憲亂政之際，嚴守中立的中選會是全民最後的期待；另外也有國民黨立委呼籲，還是希望人選中不要有太強政治性格的人，名單還是需要大家好好討論。

中選會6名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4名委員。行政院今天指出，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東吳大學法律學系教授胡博硯出任副主委，待行政人事作業程序完備，屆時會將完整名單送請立法院行使人事同意權，期待早日審議通過，使未來選務工作順利推動。

國民黨團書記長羅智強表示，中選會主掌全國選舉事務，確保選務中立是對被提名人最基本的要求，針對本次中選會委員，國民黨團將依照立法院法定程序依法審查，過程中必定善盡職責，落實監督，審查結果將交由黨團大會決定全體黨籍委員投票意向。

羅智強指出，在賴政府毀憲亂政之際，一個嚴守中立的中選會，是全民最後的期待，也是台灣民主的最後防線，國民黨團絕對捍衛到底。國民黨立委賴士葆認為，賴士葆總算有尊重在野黨了，不過還是希望人選中不要出現政治性格太強的人，中選會副主委人選胡博硯就有這情況，整個名單還是需要大家好好來討論。