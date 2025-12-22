【重磅快評】曹興誠眼中的叛徒 游盈隆能重振中選會？

快訊

聯合報／ 主筆室
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

大罷免大失敗後，台灣民意基金會董事長游盈隆曾痛批立委沈伯洋是「民進黨之恥」，遭聯電創辦人曹興誠回嗆「民進黨叛徒」，指游見民進黨已無油水可撈，2019年才退黨；游則表示，「我是鐵桿正綠，死了燒成灰還是綠的。」游盈隆被深綠視為「不討喜人物」，賴政府今天出奇招，行政院將提名游盈隆出任中選會主委，在綠營投下震撼彈。

中選會6位委員11月初屆滿任期，前主委李進勇卸任後光速恢復民進黨籍，可見號稱獨立機關的中選會主委對黨國效忠的程度。2026地方大選將屆，李進勇接班人深受關注，且這次新任中選會委員任期將橫跨2028總統大選，牽一髮而動全身。

行政院下午證實相關人事，由於游盈隆常扮演「烏鴉」，綠營社群一片譁然；游盈隆不僅槓上曹興誠，他還曾嗆聲東吳大學出身的駐歐盟代表謝志偉，即使「東吳幫」在這次中選會人事獨占鼇頭，但連親綠的東吳校友也在群組表達不以為然。

行政院發言人李慧芝今天公布，國民黨及民眾黨11月初向政院提出中選會委員推薦名單，卓揆審酌後將提名游盈隆出任主委，另提名東吳大學法律學系教授胡博硯擔任副主委；其他5名提名人選分別為，律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（國民黨推薦）、東吳大學政治系教授蘇子喬（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

行政院不副署財劃法、大法官判憲訴法違憲，朝野陷入嚴重對立，包括總預算、國防特別預算、大法官等人事都因此卡關。府院顯然打算另闢蹊徑，公布中選會人事時還刻意標註藍白推薦的人選，不僅卓揆採納至少3人，連游盈隆也被視為親近台北市前市長柯文哲，背後用意引發揣測。

在朝野僵局下，游盈隆人事能否突圍？國民黨立委林沛祥說，游盈隆和胡博硯的政治立場和意識形態，會讓很多中華民國國民非常搖頭，在這種政治安排下，未來選舉難免會讓中選會受到相當多責難。民眾黨團副總召張啓楷說，就他個人來看，游盈隆立場較為客觀中立，希望大法官、NCC委員也能依循此模式提出合適人選。

藍白不同調，綠營也見縫插針。民進黨立委郭國文指出，游盈隆民調結果，往往引起一些綠營質疑，對於這位綠營不討喜人選，是否能獲得藍營信任，扮演好中選會角色，「我只能祝福他。」

在過去幾次大選，中選會的獨立性飽受爭議，游盈隆在綠營不討喜，且在2019年已退出民進黨，相對更能扮演較持平的角色，以降低中選會服膺當權者的爭議，但游盈隆最終能否重新擦亮中選會招牌，不只藍白磨刀霍霍，還要先過綠營「昔日同志」這一關。

