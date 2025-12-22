快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

立法院初審衛星廣播電視法 多數條文保留送協商

中央社／ 台北22日電

立法院交通委員會今天初審完成衛星廣播電視法部分條文修正草案，僅通過衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司執照延長至9年等零星條文，其餘包括黨政軍退出媒體，及被外界視為中天回復執照相關的多項條文，均因朝野無共識，條文保留送協商。

立法院交通委員會今天審查衛星廣播電視法部分條文修正草案。

審查會最後通過的條文包括，於第1條新增「捍衛新聞自由」，第2條有關本法用詞，增列新聞及財經頻道，第11條則將衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司執照，從現行的有效期6年拉長至9年，境外衛星廣播電視事業代理商之執照亦拉長至9年。

此外，審查會也通過國民黨立委翁曉玲等人提案，明定衛星廣播電視事業變更申請案審理期程，主管機關應於3個月內完成變更設立登記事項之審查，必要時得延長3個月，並以一次為限。

攸關黨政軍退出媒體的第5條，國民黨立委陳雪生等人提案，要求政府、其捐助成立之財團法人及其受託人間接持有衛星廣播電視事業之股份，合計不得超過該事業發行股份總數10%，但政府基金或國營事業因自行或委託投信機構投資而持有之股份數，不在此限。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹及民進黨立委蔡其昌都表示，很多擔任董事長的連10%都不到，甚至還有1%；民進黨立委許智傑更說，之前曾有1張就涉及黨政軍退出媒體；蔡其昌並建議舉行公聽會，聽取各界意見。審查會最後決議條文保留送協商。

至於國民黨立委提案，被視為中天條款的第17條，執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；廢止許可註銷執照之行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力後，主管機關對於受評鑑人負回復原狀及頻道位置之義務。

民進黨立委陳素月說，若因擾亂社會秩序、製造假新聞受到處分，就應循程序行政救濟，若為特定媒體修法，無法被社會所接受，所有媒體都要遵守規定。

翁曉玲則回應表示，這次修法不是為特定媒體修法，而是從中天案例可見NCC非常專斷，不予換照處分過程行政程序不合法，實施理由也具爭議，修法通過之後，不只是特定電視台，相信很多電視台業者都會支持。

由於朝野無法達成共識，該條文保留送協商。另其餘多項條文也因朝野未有共識，保留送協商。

衛星 朝野 NCC 立法院 翁曉玲

延伸閱讀

MLB／台美混血費爾柴德加盟守護者 參加經典賽恐有變數

經典賽／曾豪駒身兼2教頭不是問題 蔡其昌納悶反問：協調什麼？

中職／羅東棒球場明年爭取復賽？蔡其昌看到新聞嚇一跳

世界盃男籃／中華隊遭日本慘電 蔡其昌逆風聲援：希望大家鼓勵

相關新聞

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

中選會6名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4名委員。行政院今天指出，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東...

政院提名游盈隆等7人出任中選會委員 民眾黨團：樂見優秀人才推動選務

行政院今天公布新任中選會委員名單，提名台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律系教授胡博硯出任正副主委，民眾黨立法院黨團...

鄭麗文東吳政治系演講 回應學生問題挑戰

國民黨主席鄭麗文今晚受邀，出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」，發表她的求學參政歷程之後，接受學...

【重磅快評】曹興誠眼中的叛徒 游盈隆能重振中選會？

大罷免大失敗後，台灣民意基金會董事長游盈隆曾痛批立委沈伯洋是「民進黨之恥」，遭聯電創辦人曹興誠回嗆「民進黨叛徒」，指游見...

立法院今續審「兒托法」 最受爭議的「監管雲」保留未審

立法院12月22日審查「兒童托育服務法」，延續12月8日審查至院版39條，今天全部完成審查，共通過51條，有22條保留，...

陳玉珍快閃馬祖 談財劃法與金馬合作為離島開新局

立委陳玉珍今天「快閃」馬祖，拜會連江縣長王忠銘、副縣長陳冠人，針對財政收支劃分法修正後的執行方向，及離島交通政策與未來合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。