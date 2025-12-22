快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

生前僅剩老機車和戶頭幾十元 張文金流仍藏疑點

立法院今續審「兒托法」 最受爭議的「監管雲」保留未審

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
立法院12月22日審查「兒童托育服務法」，共通過51條，有22條保留。記者廖靜清／攝影
立法院12月22日審查「兒童托育服務法」，共通過51條，有22條保留。記者廖靜清／攝影

立法院12月22日審查「兒童托育服務法」，延續12月8日審查至院版39條，今天全部完成審查，共通過51條，有22條保留，包含了最受爭議的「監管雲」。立委林月琴表示，經過一整天的審查，終於今天將兒托法送出委員會，雖然保留條文還有超過20條，要等待「後續協商」，但總算是邁出了這一步。

林月琴指出，「兒托法」修法的立意為解決現今托育分散管理、責任模糊、監管斷層的問題，因為隨著雙薪家庭變多、「家外送托逐年增加」，舊制度無法再保障安全。今天完成審查的法條，有助於整合管理、責任明確化，並落實居家和托嬰中心的安全，給孩子真正的保障。

除了「監管雲」待後續協商，今天爭議較大的，是如何定義緊急事件，避免托育者可能因為緊急狀態而離開托育場所。各立委強調，衛福部應說明樣態，否則會有爭議，也無法可管，一旦出事，受害者恐變成人球。不過此條文因需大幅調整，規範未臻完善，今日在場並未達成共識。

「兒童托育服務法」今天審查共通過51條，有22條保留。「兒童托育服務法」的修法，旨在健全0至2歲托育環境，核心重點包括強制監管雲、專心托育、違規懲處與救濟、居托中心責任。立委對於嚴懲兒虐、強化監控有高度共識，但細節仍有分歧，希望有機會在本會期三讀通過。

托育 林月琴 兒虐 托嬰 立法院

延伸閱讀

托育者緊急離場怎麼算？《兒托法》審查卡關 綠委籲明確定義避免爭議

長照3.0倒計時 立委籲全面檢討給支付標準

社安網2.0設「通報調查中心」負責篩案 開放非社工人員任職引擔憂

福利窄門無解…衛福部再提社救法草案 立委批修法幅度小「不如不修」

相關新聞

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

中選會6名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4名委員。行政院今天指出，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東...

政院提名游盈隆等7人出任中選會委員 民眾黨團：樂見優秀人才推動選務

行政院今天公布新任中選會委員名單，提名台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律系教授胡博硯出任正副主委，民眾黨立法院黨團...

立法院今續審「兒托法」 最受爭議的「監管雲」保留未審

立法院12月22日審查「兒童托育服務法」，延續12月8日審查至院版39條，今天全部完成審查，共通過51條，有22條保留，...

陳玉珍快閃馬祖 談財劃法與金馬合作為離島開新局

立委陳玉珍今天「快閃」馬祖，拜會連江縣長王忠銘、副縣長陳冠人，針對財政收支劃分法修正後的執行方向，及離島交通政策與未來合...

碳封存管理辦法草案預告 最快115年2月發布

環境部今天預告碳捕捉封存管理辦法草案，明定封存核准有效期限為10年、屆滿前得申請展延；碳封存場址經環評審查通過後，須再向...

全社會防衛韌性委員會明開會 政院報告馬太鞍溪堰塞湖救災實例

總統府明天（23日）舉行全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，除要求部會報告民力訓練和關鍵基礎設施的維持外，行政院也將報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。