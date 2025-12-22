陳玉珍快閃馬祖 談財劃法與金馬合作為離島開新局

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
立委陳玉珍（右）今拜會連江縣長王忠銘（中）、副縣長陳冠人（右），相談甚歡。圖／連江縣政府提供
立委陳玉珍今天「快閃」馬祖，拜會連江縣長王忠銘、副縣長陳冠人，針對財政收支劃分法修正後的執行方向，及離島交通政策與未來合作可能性進行意見交流。陳玉珍中午抵達馬祖，在拜會府會首長後，隨即搭下午班機回台北。

在與王忠銘會晤中，雙方一致認為，金門與馬祖同為離島縣份，面臨相似的財政結構與發展限制，唯有透過持續對話與深化合作，才能為離島居民爭取更穩定、可長可久的發展基礎。

立法院日前三讀通過財政收支劃分法第十六條之一修正條文，該案由立委陳雪生、陳玉珍、楊曜、賴士葆等27人共同提案，並獲全體立委支持完成立法。修法重點在於調整統籌分配稅款分配公式，將本島19縣市與離島三縣分別計算，確保離島縣市自115年度起，可依法取得普通統籌分配稅款百分之2.5的保障額度，使財政資源分配更符合立法原意。

王忠銘指出，離島地區受限於地理條件，交通、公共建設及行政成本普遍高於本島，在地方財源有限情況下，更需要中央提供穩定且合理的制度性支持。財劃法此次修正通過，對離島而言是重要里程碑，有助於地方政府在長期施政與建設規畫上，提升穩定性與彈性。

陳玉珍表示，修法完成後，離島三縣在推動基礎建設、教育文化、社會福利及民生服務等面向，將有更充足的財政後盾，不僅有助於縮短與本島的發展落差，也能進一步強化離島整體競爭力。

會談中，雙方也針對離島交通議題交換意見。王忠銘分享，馬祖每逢霧季常面臨航班受阻、旅客滯留問題，近年透過新台馬輪、台馬之星及南北之星等多元船舶調度，逐步累積疏運經驗，降低對民眾生活與觀光產業的衝擊。

陳玉珍指出，金門正規畫打造專屬客貨兩用船舶，希望在兼顧交通運輸需求的同時，也能提升航程品質與觀光體驗，為離島航運注入新動能。

王忠銘強調，金門與馬祖雖隔海相望，但在財政、交通及產業發展等面向所面臨的挑戰高度相似，未來若能在政策倡議與實務經驗上相互借鏡、攜手合作，不僅有助於提升離島整體發展動能，也能更有力地向中央爭取資源。陳玉珍也表示，未來將持續推動金馬交流，期盼在酒廠產業、文化觀光、交通運輸及財政政策等領域展開更多合作，共同為離島發展開創新局。

立委陳玉珍（左）今天「快閃」馬祖，拜會連江縣長王忠銘（中）、副縣長陳冠人（右）就財政收支劃分法修正後的執行方向，及離島交通政策與未來合作可能性做交流。圖／連江縣政府提供
立委陳玉珍（左）今天「快閃」馬祖，拜會連江縣長王忠銘（中）、副縣長陳冠人（右）就財政收支劃分法修正後的執行方向，及離島交通政策與未來合作可能性做交流。圖／連江縣政府提供

