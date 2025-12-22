政院提名游盈隆等7人出任中選會委員 民眾黨團：樂見優秀人才推動選務

行政院今天公布新任中選會委員名單，提名台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律系教授胡博硯出任正副主委，民眾黨立法院黨團表示，遲到總比不到好，樂見優秀人才秉持超然精神，確保選務公平公正客觀推動，民眾黨團也將嚴格審查。

中選會前主委李進勇等6人任期11月3日屆滿，中選會目前僅有4名委員無法正常運作，行政院今天宣布提名游盈隆、胡博硯出任正副主委，其餘人選包括律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏及東吳大學政治系教授蘇子喬。

民眾黨立法院黨團發布聲明表示，遲到總比不到好，中選會委員懸缺已久，民眾黨團樂見優秀人才早日進入中選會，而且能夠秉持超然黨派的精神，確保選務的公平公正客觀推動，未來也將會依法、依職權嚴格審查。

民眾黨團主任陳智菡指出，中選會6名委員任期在11月3日屆滿，目前無法召開會議處理重大事項，行政院長卓榮泰曾經承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，然而卻跳票直到12月底才提出名單，所幸有在野黨協助才終於補強提名作業，「遲到總比不到好」。

不過，陳智菡也說，行政院仍然不願意開大門走大路，竟然先將名單洩漏給特定媒體以「獨家報導」方式報派，直到民眾黨團發布回應的時候，仍然未將名單正式送進立法院，儘管行政院提名過程延宕草率，民眾黨團仍將秉持專業審查，盡全力協助中選會公正客觀推動選務工作。

民眾黨團副總召張啓楷受訪時表示，民眾黨團是共識決，仍需經過內部討論，不過就他個人來看，本次提名中選會委員有事先徵詢，在野黨推薦的人選也有包含在內，尤其游盈隆的立場較為客觀中立，希望司法院大法官、國家通訊傳播委員會（NCC）委員也能依循此模式提出合適人選。