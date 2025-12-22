快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

生前僅剩老機車和戶頭幾十元 張文金流仍藏疑點

政院提名游盈隆等7人出任中選會委員 民眾黨團：樂見優秀人才推動選務

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

行政院今天公布新任中選會委員名單，提名台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律系教授胡博硯出任正副主委，民眾黨立法院黨團表示，遲到總比不到好，樂見優秀人才秉持超然精神，確保選務公平公正客觀推動，民眾黨團也將嚴格審查。

中選會前主委李進勇等6人任期11月3日屆滿，中選會目前僅有4名委員無法正常運作，行政院今天宣布提名游盈隆、胡博硯出任正副主委，其餘人選包括律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏及東吳大學政治系教授蘇子喬。

民眾黨立法院黨團發布聲明表示，遲到總比不到好，中選會委員懸缺已久，民眾黨團樂見優秀人才早日進入中選會，而且能夠秉持超然黨派的精神，確保選務的公平公正客觀推動，未來也將會依法、依職權嚴格審查。

民眾黨團主任陳智菡指出，中選會6名委員任期在11月3日屆滿，目前無法召開會議處理重大事項，行政院長卓榮泰曾經承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，然而卻跳票直到12月底才提出名單，所幸有在野黨協助才終於補強提名作業，「遲到總比不到好」。

不過，陳智菡也說，行政院仍然不願意開大門走大路，竟然先將名單洩漏給特定媒體以「獨家報導」方式報派，直到民眾黨團發布回應的時候，仍然未將名單正式送進立法院，儘管行政院提名過程延宕草率，民眾黨團仍將秉持專業審查，盡全力協助中選會公正客觀推動選務工作。

民眾黨團副總召張啓楷受訪時表示，民眾黨團是共識決，仍需經過內部討論，不過就他個人來看，本次提名中選會委員有事先徵詢，在野黨推薦的人選也有包含在內，尤其游盈隆的立場較為客觀中立，希望司法院大法官、國家通訊傳播委員會（NCC）委員也能依循此模式提出合適人選。

行政院 民眾黨 中選會 游盈隆

延伸閱讀

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

民調／卓榮泰不副署突破不了基本盤 43%反對39%力挺

向曹興誠發最後通牒 游盈隆：7天內公開道歉 否則提告

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

相關新聞

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

中選會6名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4名委員。行政院今天指出，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東...

政院提名游盈隆等7人出任中選會委員 民眾黨團：樂見優秀人才推動選務

行政院今天公布新任中選會委員名單，提名台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律系教授胡博硯出任正副主委，民眾黨立法院黨團...

立法院今續審「兒托法」 最受爭議的「監管雲」保留未審

立法院12月22日審查「兒童托育服務法」，延續12月8日審查至院版39條，今天全部完成審查，共通過51條，有22條保留，...

陳玉珍快閃馬祖 談財劃法與金馬合作為離島開新局

立委陳玉珍今天「快閃」馬祖，拜會連江縣長王忠銘、副縣長陳冠人，針對財政收支劃分法修正後的執行方向，及離島交通政策與未來合...

碳封存管理辦法草案預告 最快115年2月發布

環境部今天預告碳捕捉封存管理辦法草案，明定封存核准有效期限為10年、屆滿前得申請展延；碳封存場址經環評審查通過後，須再向...

全社會防衛韌性委員會明開會 政院報告馬太鞍溪堰塞湖救災實例

總統府明天（23日）舉行全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，除要求部會報告民力訓練和關鍵基礎設施的維持外，行政院也將報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。