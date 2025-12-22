碳封存管理辦法草案預告 最快115年2月發布

快訊

中央社／ 台北22日電
環境部今天預告碳捕捉封存管理辦法草案，明定封存核准有效期限為10年、屆滿前得申請展延；碳封存場址經環評審查通過後，須再向環境部提核准申請。。圖／聯合報系資料照片
環境部今天預告碳捕捉封存管理辦法草案，明定封存核准有效期限為10年、屆滿前得申請展延；碳封存場址經環評審查通過後，須再向環境部提核准申請。最快明年2月中前發布施行。

環境部19日已預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文修正草案，考量碳封存可能有洩漏、地質安全、地下水等環境影響，未來不分規模的碳封存開發行為都必須環評。

環境部今天進一步預告「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案，明定封存核准申請程序、監測及管理等事項，確保封存場址安全。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，由於中油公司鐵砧山碳捕存及台電公司台中電廠碳捕存試驗計畫，先前已經行政院核定，因此免環評，但後續仍須提出封存核准申請。

蔡玲儀說，草案預告期30天，預告期滿仍有研商程序，最快明年2月中之前發布施行。

環境部說明，二氧化碳捕捉後封存（CCS），為全球邁向淨零排放不可或缺的一環；依據最新全球CCS追蹤報告（Global Status of CCS 2025），全球目前營運中CCS專案有77個，並有600多個專案規劃或施工中。

此次管理辦法參考各主要國家如日本、歐盟等CCS法規與實務做法，共計30個條文，重點包含事業申請封存核准前，須先取得地質探勘同意文件，以確認場址具備封存適宜性，並依據環境影響評估法辦理環境影響評估。

環境部指出，封存核准有效期限為10年，期限屆滿前得申請展延；封存期間及封井後監測期間，須定期申報監測資料，設置資訊公開平台，揭露封存場址、計畫內容及監測結果；若發生異常情形，應依核准的補救措施及緊急應變計畫執行。

辦法也明定，封井後至少監測20年，且為確保事業具備足夠財力應對潛在風險及執行長期監測，事業應提具環境損害責任保險或財務保證。

