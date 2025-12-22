政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
中選會6名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4名委員。行政院今天指出，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委東吳大學法律學系教授胡博硯出任副主委，待行政人事作業程序完備，屆時會將完整名單送請立法院行使人事同意權，期待早日審議通過，使未來選務工作順利推動。

行政院發言人李慧芝今天指出，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中選會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

李慧芝指出，國民黨及民眾黨11月初向政院提出推薦名單，卓揆審酌後，目前7位提名人選已臻確定。將提名財團法人台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主任委員，另提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。

李慧芝表示，其他5名提名人選分別為，律師黃文玲中華科技大學李禮仲副校長（國民黨推薦）輔英科技大學教授蘇嘉宏（國民黨推薦）東吳大學政治學系教授蘇子喬（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝進一步表示，另因前中選會委員蒙志成已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

