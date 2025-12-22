監察院：屈宏義吸收退役軍人 對岸滲透無所不用其極

快訊

中央社／ 台北22日電
退役軍人、前復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人拍軍事圖給中國。監察院通過調查報告指出，本案比一般小組織共諜案嚴重很多，顯見對岸對台滲透、顛覆已無所不用其極，國防部、退輔會及內政部應檢討改進。監察院。圖／聯合報系資料照片
退役軍人、前復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人拍軍事圖給中國。監察院通過調查報告指出，本案比一般小組織共諜案嚴重很多，顯見對岸對台滲透、顛覆已無所不用其極，國防部、退輔會及內政部應檢討改進。

苗栗地檢署於民國111年間偵辦苗栗縣議員候選人黃桂坤疑收受中國資金參選，循線追查，發現屈宏義涉嫌收中國資金，吸收黃桂坤等6名退役軍人擔任幹部，到美國在台協會及軍事基地拍照交給中方。台中高分院審理後，一審依違反國安法判屈宏義10年徒刑，可上訴。

復康聯盟黨今年7月自行申請解散，獲內政部同意。

監察院外交及國防委員會18日通過監委林文程、賴鼎銘、浦忠成調查「屈姓7名退除役軍人遭大陸情報機構吸收及支助，組織政黨參選公職人員，涉犯國家安全法」案調查報告。

調查的3名監委指出，經查本案涉案人員曾與大陸派遣人員對話，提及「我們黃埔新生代（35至60歲），在職營級以上幹部、加上此年齡段已陸續退伍在鄉轉業的，為拿起槍桿子的絕對主力」、「培養壯大復康聯盟氣勢，也順道於暗地裡默默培植關鍵時刻出手動用武力的實力」等。

監委指出，這些不肖人員都是在台培養軍官，卻甘為對岸內應，顯見多年軍官養成教育出現很大問題。國防部應加強對現役軍人養成教育、忠誠考核及法治教育，並研議及推動修正陸海空軍刑法，明訂現役軍人涉及共諜等背叛行為處罰態樣或加重罰則，以確保國家安全。

監委也說，退輔會除應掌握本案最新判刑確定人數及金額，積極追繳及移送法務部強制執行，並應加強退除役軍人法治教育、宣導兩岸人民關係條例及國家安全法，並研議及推動修正退除役官兵涉及共諜等背叛行為，應剝奪其享有國軍退除役官兵輔導條例規定相關權益。

監委表示，再者，本案是退除役軍人遭大陸地區情報機構吸收以組織政黨，並藉台灣民主機制參選公職人員，進而意圖影響台灣中央及地方政府執政，雖然最終都未當選，但有2人得票2600多票，不容小覷。

監委表示，因此內政部在政黨申請設立成立大會，應加強對創黨黨員宣導從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助發展組織，並與國安、檢調及警政機關密切保持聯繫，接獲相關報導或情資併同展開行政調查，評估是否該聲請違憲解散，以確保台灣自由民主機制。

