前日本法務大臣鈴木馨祐率眾議員訪台 晉見賴總統、拜會蔡英文
日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員今天率眾議員訪台，期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，並拜會前總統蔡英文，深化兩國間各領域實質合作。
外交部下午發布新聞稿指出，日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員偕前首相補佐官長島昭久眾議員及前法務大臣政務官神田潤一眾議員一行共3人，訂於22日至24日訪台交流，外交部表達誠摯歡迎。
外交部說明，這次為鈴木馨祐卸任法務大臣後首次組團訪台，訪團在台期間將晉見賴總統及蕭副總統，拜會前總統蔡英文、國安會秘書長吳釗燮、監察院副院長李鴻鈞、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、台北市長蔣萬安與立法院前院長王金平，並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人晤敘，就台日關係、區域情勢、經濟安全及經貿發展等共同關切議題交換意見。
外交部表示，鈴木馨祐歷任法務大臣、外務副大臣、財務副大臣及自民黨青年局長等黨政要職，熟稔日本外交及區域安全政策，長年致力助台提升台日關係，於法務大臣任內修改省令（行政命令），數萬旅日台灣人自今年5月26日起得在日本戶籍資料登記「台灣」，進一步保障台灣僑民在日本的應有權益。
外交部強調，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等普世價值，彼此為重要夥伴及珍貴友人，鈴木馨祐此次率團訪台將有助深化兩國間各領域實質合作，建構更緊密堅韌的台日友好關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言