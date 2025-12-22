快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

接見日本自民黨議員 賴總統：盼台日深化國家戰略等合作

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統22日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員乙行。聯合報資料照，記者邱德祥／攝影
賴清德總統22日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員乙行。聯合報資料照，記者邱德祥／攝影

賴清德總統今天（22日）接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員乙行，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視；並盼台日能在國家戰略、區域合作、經濟安全、高科技產業以及強化社會韌性等領域持續深化合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴總統表示，高市早苗上任首相以來，無論在美日領袖峰會、日本東協峰會、APEC年會以及各種公開場合，都不斷表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視，他要代表台灣人民表達感謝。

賴總統指出，台日一定要珍惜這難得的情誼，強化雙方合作交流，才能共同面對未來的各項挑戰；所有民主國家團結合作，才能不被各個擊破。

萩生田光一致詞時先對台北前幾日發生的隨機攻擊事件所造成不幸傷亡的民眾與家屬表達慰問。

談到台日關係，萩生田光一表示，日前在APEC場合，高市早苗首相也與台灣領袖代表林信義就兩國在經濟、防災等領域加強合作進行雙邊會談；今年11月台灣解除對日本食品所採取的管制措施，回歸正常管理，對福島災區重建與復興有相當助益，他要向促成此事的相關人士表達敬意與謝意，期盼台灣民眾未來有更多機會品嘗日本美味的食品。

台日關係 日本 對台 高市早苗 賴清德

延伸閱讀

高市內閣支持率維持高檔 7成認無須找中國要大貓熊

中稀土磁鐵輸日 11月增幅35%創今年最高

中官媒：日平台付費徵集「批中」視頻 每則給12美元

回顧高市早苗的「台灣有事」言論風暴，看日本國會答辯劇本如何丟接球

相關新聞

陸配鄧萬華被解村長職 她泣訴政府打壓 新黨陪同告發劉世芳瀆職罪

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，28年前成台灣媳婦，今年8月因未棄中國籍被解職，花蓮縣政府撤銷原處分，內政部堅持依國籍法不同...

接見日本自民黨議員 賴總統：盼台日深化國家戰略等合作

賴清德總統今天（22日）接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員乙行，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達對台日友誼的...

吳宗憲回應藍委赴大陸提沈父器官 沈伯洋：心虛到只剩人格毀滅

民進黨質疑多名國民黨立委赴廈門參與台商餐會動機，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲反酸「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父...

隨機殺人案再掀煙霧彈納管論戰 警政署：研議採實名制

台北市隨機殺人案震驚社會，立委關注煙霧彈、信號彈是否納管，警政署長張榮興指出，會思考是否從源頭處理，譬如要求實名制，預計...

赴陸交流遭質疑 林思銘反嗆：政治抹紅掩飾執政無能

林思銘、翁曉玲等7位國民黨立委應台商邀請到大陸廈門交流，被自由時報報導指稱「被交付任務」。林思銘批評，台商不該被區分顏色...

民進黨：國民黨立委擋國防又赴中 恐難撇清「赴中領旨」質疑

1.25兆國防特別條例屢遭藍白聯手封殺，加上國民黨多位立委上周赴廈門參加台商協會活動，民進黨發言人吳崢今天抨擊，國內仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。