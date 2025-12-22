接見日本自民黨議員 賴總統：盼台日深化國家戰略等合作

賴清德總統今天（22日）接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員乙行，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視；並盼台日能在國家戰略、區域合作、經濟安全、高科技產業以及強化社會韌性等領域持續深化合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴總統表示，高市早苗上任首相以來，無論在美日領袖峰會、日本東協峰會、APEC年會以及各種公開場合，都不斷表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視，他要代表台灣人民表達感謝。

賴總統指出，台日一定要珍惜這難得的情誼，強化雙方合作交流，才能共同面對未來的各項挑戰；所有民主國家團結合作，才能不被各個擊破。

萩生田光一致詞時先對台北前幾日發生的隨機攻擊事件所造成不幸傷亡的民眾與家屬表達慰問。

談到台日關係，萩生田光一表示，日前在APEC場合，高市早苗首相也與台灣領袖代表林信義就兩國在經濟、防災等領域加強合作進行雙邊會談；今年11月台灣解除對日本食品所採取的管制措施，回歸正常管理，對福島災區重建與復興有相當助益，他要向促成此事的相關人士表達敬意與謝意，期盼台灣民眾未來有更多機會品嘗日本美味的食品。