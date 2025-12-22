快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

聽新聞
0:00 / 0:00

吳宗憲回應藍委赴大陸提沈父器官 沈伯洋：心虛到只剩人格毀滅

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨質疑多名國民黨立委赴廈門參與台商餐會動機，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲反酸「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親器官還健在嗎」。民進黨立委沈伯洋批評，看來國民黨對赴中的正當性，已心虛到剩下人格毀滅這招，立委若連做人底線都守不住，要如何守護國家？

民進黨發言人吳崢表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管、不分區立委，竟為護航國民黨立委赴中行徑，企圖轉移焦點，對立院同事的直系親屬人身攻擊，拿平民的身體健康甚至器官來惡毒嘲諷，已經是泯滅人性，毫無羞恥心可言。

吳崢指出，中共器官摘除議題，早已被國際輿論所撻伐，而根據統計今年至10月為止，國人赴中後失聯、遭盤查關押高達178人，未通報黑數可能更高。面對中共劣跡斑斑的惡行，國民黨不顧國人生命健康安全，竟還惡意消費，為中共擦脂抹粉。國民黨繼上次稱普丁不是獨裁者後，再一爭議言論，讓國際社會看笑話，讓國民黨丟臉丟盡。

吳崢強調，國民黨近日不斷惡意消費國內重大治安事件，現在更企圖為藍委赴中行程解釋不清，以攻擊國人健康來轉移焦點。我們已經無法要求國民黨黨主席要求自己的從政黨員謹言慎行，因為如今連黨主席自己都口無遮攔、屢屢失言，走向極端偏鋒。對於這樣不斷挑起政治對立與仇恨的政黨，絕不會為台灣主流民意所接受，更將受社會輿論的撻伐制裁。

國民黨 器官 民進黨 沈伯洋 中共

延伸閱讀

吳宗憲：賴總統要利用綠色大法官完成「獨裁三部曲」

影／用副署權對抗立法權 吳宗憲：只會出現在獨裁國家

「綜藝天王」壓軸現身 吳宗憲撿到槍火力全開！Sandy：不要給他麥克風

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

相關新聞

接見日本自民黨議員 賴總統：盼台日深化國家戰略等合作

賴清德總統今天（22日）接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員乙行，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達對台日友誼的...

吳宗憲回應藍委赴大陸提沈父器官 沈伯洋：心虛到只剩人格毀滅

民進黨質疑多名國民黨立委赴廈門參與台商餐會動機，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲反酸「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父...

隨機殺人案再掀煙霧彈納管論戰 警政署：研議採實名制

台北市隨機殺人案震驚社會，立委關注煙霧彈、信號彈是否納管，警政署長張榮興指出，會思考是否從源頭處理，譬如要求實名制，預計...

陸配鄧萬華被解村長職 她泣訴政府打壓 新黨陪同告發劉世芳瀆職罪

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，28年前成台灣媳婦，今年8月因未棄中國籍被解職，花蓮縣政府撤銷原處分，內政部堅持依國籍法不同...

赴陸交流遭質疑 林思銘反嗆：政治抹紅掩飾執政無能

林思銘、翁曉玲等7位國民黨立委應台商邀請到大陸廈門交流，被自由時報報導指稱「被交付任務」。林思銘批評，台商不該被區分顏色...

民進黨：國民黨立委擋國防又赴中 恐難撇清「赴中領旨」質疑

1.25兆國防特別條例屢遭藍白聯手封殺，加上國民黨多位立委上周赴廈門參加台商協會活動，民進黨發言人吳崢今天抨擊，國內仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。