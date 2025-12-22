隨機殺人案再掀煙霧彈納管論戰 警政署：研議採實名制

台北市隨機殺人案震驚社會，立委關注煙霧彈、信號彈是否納管，警政署長張榮興指出，會思考是否從源頭處理，譬如要求實名制，預計1個月完成研議；內政部長劉世芳說，未來城鎮韌性演習或金華演習，研擬針對大量群眾疏散撤離，加入無腳本式、牽涉事實案件，有別過往只採桌上兵推。

此外，案發後，網傳張嫌媽媽是陸配，隨機殺人恐是第五縱隊，涉境外勢力。劉世芳澄清，她澄清，網路上有許多謠言，但其實跟中配、國外或境外沒關係，應適可而止；張榮興指出，造謠會使民眾恐慌，非常要不得，也允諾會依法處理造謠稱第五縱隊、陸配之子等言論。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁的誠品南西店頂樓墜樓不治；立法院內政委員會今邀請內政部長劉世芳等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。

國民黨立委黃建賓質詢認為，網路不實內容造成民眾恐慌，且有很多謠言，例如張文媽媽是中配、民進黨前參選人（意指林志潔）認為應是第五縱隊，引發許多側翼跟進造謠，詢問警政署是否主動調查引發社會恐慌的網路言論。

張榮興指出，案發第一時間至22日上午6時為止，已發現22件造謠情形，目前查獲4件。他說，造謠會造成民眾恐慌，非常要不得，只要發現狀況，一定會在第一時間查獲偵辦，以遏止謠言。

國民黨立委牛煦庭認為警方應第一時間核實訊息，依法追究意圖政治操作、造謠、煽動恐慌者，張榮興稱，此案為重大案件，會在第一時間公布相關調查並澄清；他說，臆測對此案沒幫助，警政署的真實澄清才有幫助，未來會加強對媒體的溝通跟說明，讓民眾更清楚正確訊息。

牛煦庭喊話，警政署務必針對造謠稱第五縱隊或陸配之子言論咎責。張榮興允諾「可以」，會依法處理。

國民黨立委賴士葆追問，此案幾乎是十年前鄭捷案翻版，屬國安事件還是治安事件？內政部長劉世芳說，依內政部、警政系統評估，屬無差別、隨機殺人的重大暴力襲擊事件，傾向是讓社會不安的社會問題，她澄清，網路上有許多謠言，但其實跟中配沒關係，網路謠言應適可而止。

對於此案是否與第五縱隊有關、背後是否有人下指導棋？國安局副局長陳松吉稱，個案目前還在調查，內政部、警政署也對外透露沒有關聯；警察局長張榮興補充，以目前偵查進度，還沒發現類似狀況，犯案動機、有無共犯，尚在深入追查，依照目前掌握物證，判斷是模仿（鄭捷）行為。