被要求依國籍法解職 花蓮中配村長控內政部長瀆職

中央社／ 台北22日電

全國5個村里長因中華人民共和國國籍問題，遭內政部要求依國籍法解職。花蓮中配村長鄧萬華今天在新黨黨職人員的陪同下到台北地檢署，按鈴告發內政部長劉世芳瀆職。

花蓮中配村長鄧萬華今年8月1日因中華人民共和國國籍問題，被富里鄉公所解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，尚待富里鄉公所另作處分。鄧萬華上午在新黨黨職人員陪同下到北檢，控告劉世芳瀆職。

鄧萬華表示，自己30年來愛家、愛台灣，扎根地方、服務村民，「家人在哪裡，心就在哪裡」。村長是村民一票一票投出來的，不是官員一句話就能抹殺。她直言，中配要的只是依法行政、平等對待，從來不是特權。

新黨嚴正譴責內政部在鄧萬華原解職處分已遭撤銷後，仍以行政與輿論手段阻撓其復職。新黨痛批，此舉已嚴重踐踏法治、破壞憲政秩序，更是對基層選民民主選擇的公然否定。

新黨表示，富里鄉公所與相關主管機關應立即依法辦理鄧萬華復職，停止行政拖延與政治卸責，不得犧牲基層村政運作與村民權益，淪為政治操作的配合者。

鄧萬華 新黨 花蓮縣政府

