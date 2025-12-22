陸配鄧萬華被解村長職 她泣訴政府打壓 新黨陪同告發劉世芳瀆職罪

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
新黨陪同陸配鄧萬華（左）告發內政部長劉世芳涉瀆職罪。記者蕭雅娟／攝影
新黨陪同陸配鄧萬華（左）告發內政部長劉世芳涉瀆職罪。記者蕭雅娟／攝影

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，28年前成台灣媳婦，今年8月因未棄中國籍被解職，花蓮縣政府撤銷原處分，內政部堅持依國籍法不同意復職。新黨今陪同鄧萬華至台北地檢署告發內政部長劉世芳涉瀆職罪，鄧泣訴，輸在政府打壓，全台有有5、6個人陸配村里長，為何只針對花蓮後山手無寸鐵的她。

新黨副祕書長游智彬表示，賴清德總統、內政部長劉世芳全心搞政治、全心迫害陸配，心思用在對付陸配，撕裂社會、喊殺喊打，讓社會付出多條寶貴生命、充滿恐懼；新竹市長高虹安可以依法復職，陸配鄧萬華卻不能？為什麼鄧是村民一票一票選出來的，這不是踐踏民主什麼才是踐踏民主，民進黨反對一國兩制，鄧已提訴願，花蓮縣政府決議撤銷原處分。

鄧萬華泣訴，花蓮縣政府決議撤銷原處分，可是內政部、陸委會退公文施壓鄉公所，讓鄉長、公務員不好做事。鄧自認是台灣好媳婦、好媽媽，獨自照顧3名子女，照顧公婆及生病的丈夫，鄧問「我這個陸配到底哪裡失職、失德、失能？」

鄧萬華表示，她知道台灣社會是溫馨的社會，很多人幫助我，她相信台灣是愛的社會、法治的社會，沒想到輸在政府的打壓。她對劉世芳喊話，為什麼只針對花蓮後山的她，全台灣有5、6個人陸配做村里長，卻把矛頭對著我這個手無寸鐵沒有任何背景的陸配姐妹，「你能夠告訴我錯在哪裡？」這真的是欺負人，沒有把選票、選民放在眼裡，台北一個里有2、30萬票，你們不敢動。

她說，坐輪椅的丈夫在總統投票時還出門投給賴清德，丈夫姓賴、小孩姓賴，你專門打壓「我這個姓賴的媳婦」鄧說，她知道台灣社會是溫馨的社會，原本可以過好日子，但丈夫生病了，她除了上班還要下田務農，他相信台灣是愛的社會、法治的社會，沒想到輸在政府打壓，為什麼只針對花蓮後山的她。

新黨陪同陸配鄧萬華（右）告發內政部長劉世芳涉瀆職罪。記者蕭雅娟／攝影
新黨陪同陸配鄧萬華（右）告發內政部長劉世芳涉瀆職罪。記者蕭雅娟／攝影

花蓮縣政府 陸配 鄧萬華

