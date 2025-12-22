赴陸交流遭質疑 林思銘反嗆：政治抹紅掩飾執政無能

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林思銘。圖／林思銘辦公室提供
林思銘、翁曉玲等7位國民黨立委應台商邀請到大陸廈門交流，被自由時報報導指稱「被交付任務」。林思銘批評，台商不該被區分顏色，執政黨做不到的，他們就來承擔；反觀青鳥網軍操作輿論分化，以政治抹紅轉移焦點，掩飾執政無能，如此換取政治利益的人，才真正該反省。

「自由時報」日前報導指中國大陸利用廈門台商協會成立33周年活動，邀請國民黨立委赴陸，確保對台工作「沒有意外」；該報導指出，林思銘、國民黨立委翁曉玲、葉元之等人都前往。

林思銘稍早於臉書發文回應，直言「台商不該被區分顏色，支持出外打拼的台灣人就是支持國家發展」。他表示，近日有部分政治勢力刻意對他出席「廈門台商協會活動」無端影射，甚至試圖貼上政治抹紅的標籤，因此他必須嚴正澄清。

林思銘指出，全球各地的台商，無論是在美國、日本，或是在廈門、深圳，都是中華民國的國民，都是辛苦在海外打拚的台灣子弟。執政黨對參加美國、日本等國家的台商活動稱之為「正常交流」，而對於參加廈門台商活動卻動輒抹紅、扣帽子，如此雙標不只不公正，也不合理。

林思銘反問，台商在廈門奮鬥就不值得關懷？同樣是在海外努力打拚的台灣人，為什麼政府要用不同的尺度對待？這次出席是應新竹民眾、廈門台商協會會長邀請，以立委身分前往祝賀與支持，這是對台商的關懷與尊重，無關乎任何政治操作，更不存在任何政治指示。

林思銘質疑，執政黨做不到對廈門台商的照顧與支持，國民黨立委承擔與鼓勵，錯在何處？反觀青鳥網軍近期鋪天蓋地操作輿論分化，不敢正視治安惡化、詐騙集團橫行、社會不安等真實問題，反而選擇以政治抹紅轉移焦點，掩飾執政無能。

林思銘批評，用台灣人民在海外的血汗與努力換取政治利益的人，才真正該反省；以同理與關懷，向海外打拚的台灣人伸出援手，才是負責任的政治。海外台商，不分地域、不分顏色、不分政治立場，都是中華民國台灣的一份子，應給予支持與祝福，而不非貼標籤與獵巫。

林思銘認為，民主不是雙標、愛台不是選擇性、服務台灣人，更不該分區域。他立場一貫且清楚，服務台灣，不分藍綠；支持台商，不問東西；立場不抹紅，監督不退縮；盡責履職，無所畏懼。

