柯建銘指大罷免非他獨斷 綠：執政黨已承擔盼向前看

中央社／ 台北22日電

民進黨立法院黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播專訪提及，大罷免期間跟總統賴清德每週都開會，絕非獨斷獨行。民進黨發言人吳崢今天說，針對大罷免，整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。

吳崢上午召開「才剛擋國防、杯葛預算，藍委週末急赴中」記者會，他受訪被問到，柯建銘指大罷免時跟賴總統每週都開會。

吳崢表示，府院黨每週三有例行溝通會議，各單位針對自己業務與當前情勢彙整報告，柯建銘可能是指這個部分。溝通會議行之有年，按往例持續召開，協助執政溝通資訊，討論議題非常廣泛，包含立法院修法進度、行政院最新措施、當前國家綜合情勢等，非單純針對特定議題。

吳崢說，大罷免過後，包含總統發表相關談話、行政院相關人事改組、黨部相關人事改組等，府院黨執政團隊針對大罷免後情勢，做了綜合檢討改進與承擔相關政治責任，不必再糾結過去的枝微末節。

他指出，柯建銘談到大罷免期間與總統互動過程，具體細節與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。

另外，媒體問到，國民黨立法院黨團按鈴提告5位大法官濫權瀆職、枉法裁判。吳崢說，國民黨是違憲累犯，違憲的人攻擊守護憲法的人，不就是「做賊喊捉賊」。

吳崢表示，立法院修憲法訴訟法，把不合理的限制加在憲法法庭身上，若憲法法庭還遵守，就變成命令之上有法律、法律之上有憲法，憲法還有一個更高階是「國民黨修的法」。國家最大的不是憲法，是國民黨，「這樣我們還是守護憲政的民主國家嗎」，大法官當然要站出來守護憲政。

