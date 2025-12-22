民進黨：國民黨立委擋國防又赴中 恐難撇清「赴中領旨」質疑

1.25兆國防特別條例屢遭藍白聯手封殺，加上國民黨多位立委上周赴廈門參加台商協會活動，民進黨發言人吳崢今天抨擊，國內仍有多項攸關國防與國安的重要法案及預算尚待審查，國民黨卻安排立委集體赴中，到底見了誰？是否接受指令？應向台灣社會清楚交代行程內容。

民進黨也提出兩項要求，包括立法院程序委員會不應再杯葛「強化國防特別條例」付委審查，並讓行政院已通過的國安相關法案儘速付委，讓法案與預算能在委員會中充分討論。若國民黨持續阻擋國防預算與國安法案，外界質疑國民黨立委赴中領旨、返台照辦的說法，恐將難以撇清。

民進黨發言人吳崢今天上午舉行「才剛擋國防、杯葛預算，藍委週末急赴中」記者會，針對上周五國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等國民黨立委，在事前未對外說明的情況下啟程前往中國廈門提出質疑。

吳崢指出，相關報導顯示，中國廈門台商協會會長公開宣稱要「共繪兩岸融合新藍圖」，並強調「兩岸同胞血脈相連」、「維護國家統一與領土完整」，統戰意味相當濃厚，顯示該行程並非單純的台商經貿交流。尤其立法院正值會期，國內仍有多項攸關國防與國安的重要法案及預算尚待審查，國民黨卻集體安排立委赴中，實在令人難以理解。

吳崢進一步指出，去年國民黨總召傅崐萁率團赴北京會見中國高層，已引發社會高度關注，如今類似行程不斷出現、頻率愈趨密集，是否已形成常態？此外，媒體亦指出，國民黨此行赴廈門期間，中方疑似提出要求，包括不得通過「強化國防特別條例」，並全面阻擋強化國安相關法案修正，相關說法是否屬實，國民黨有責任向全民說明。

吳崢強調，立委不僅接觸國防與國安相關資訊，更握有預算與法案審查的關鍵權力，若赴中與中國黨政人士接觸，理應接受更高標準的民主監督。民進黨一貫主張，凡行使公權力的官員赴中，依法皆應向國安單位及陸委會報備，立委亦不應例外。然而，立委赴中報備相關修法，自去年至今已遭國民黨阻擋超過七百次，令人質疑國民黨為何一再拒絕制度化、透明化的監督機制。