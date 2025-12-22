快訊

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

國民黨團告發5位大法官涉刑法枉法裁判罪 「知法玩法破壞民主法治」

聽新聞
0:00 / 0:00

隨機殺人案檢討 立院內政委員會要求內政部交通部一個月內提改善方案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
1219北車北捷隨機攻擊案後，警力加強戒備。記者林伯東／攝影
1219北車北捷隨機攻擊案後，警力加強戒備。記者林伯東／攝影

台北市隨機殺人案震驚社會，立法院內政委員會今天通過臨時提案，要求內政部、衛福部、交通部、法務部及國安局一個月內提出具體檢討與改善方案，包括應對多點移動式無差別攻擊、檢討三鐵及機場危安通報，跨部會也應研議網路暴力與模仿效應預警系統，並向立法院提出書面報告。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁的誠品南西店頂樓墜樓不治；立法院內政委員會今邀請內政部長劉世芳等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。

國民黨立委徐欣瑩、張智倫及黃建豪所提的臨時提案指出，此案顯示我國現行社會治安、公共運輸安全、社會安全網及跨部會情報聯防機制，仍存在事前預警不足、即時阻斷失靈及制度分工斷裂等重大結構性問題，請內政部、衛福部、交通部、法務部及國安局1個月內提出具體檢討與改善方案，並送立法院。

針對相關部會相關作為，臨時提案要求，內政部督導警政署1個月內提出針對「多點移動式無差別攻擊」的快速打擊部隊應變精進方案，內容應包含全國各公共運輸及高人流場域暴力突發事件SOP；明確之黃金抵達時間與處置指標；區域聯防、動態封控及實兵演練之制度化規劃。

衛福部方面，應就「強化社會安全網2.0計畫」，於3個月內提出專案檢討報告，針對「非精神列管、非貧困、長期社會孤立的高風險族群」，說明現行制度的限制，並研議規劃風險評估機制，將高風險孤立者評估及介入方式納入服務。

交通部部分，應同內政部，於一個月內全面檢討三鐵及機場之危安通報流程，建立現場人員或民眾直通警勤中心之最短通報機制，並評估建置「一鍵式暴力突發警報及即時疏散廣播系統」，納入公共運輸安全最低標準。

國安局方面，應會同內政部警政署，於一個月內提出「孤狼式攻擊情報聯防下沉機制」精進方案，說明如何將國安層級之暴力風險預警，實質轉化為基層警政勤務部署，並兼顧法源依據與人民權利保障。

法務部則要於一個月內提出專案報告，說明各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」的具體作為、未達強制就醫標準，並就具高度公共安全風險個案的制度補強方向提出說明。

最後，提案也請相關部會ㄧ個月內統籌規劃跨部會的「網路暴力與模仿效應預警系統」，整合既有網路巡邏資源，研議導入科技輔助監測，並明確介入門檻與法律依據，避免制度分散與空轉，並由主責機關向立法院提出書面報告。 

公共運輸 國安局 內政部

延伸閱讀

內政部補助2.4億元斗南外環道延伸動工 完善路網、加速區域均衡發展

立院提案助英勇余男入忠烈祠 劉世芳：尊重家屬意願下與桃市府商量

300坪以上新建築 強制設置太陽光電

內政部公告 300坪以上新建物將強制設光電

相關新聞

吳宗憲：賴總統要利用綠色大法官完成「獨裁三部曲」

憲法法庭19日判決憲法訴訟法修法違憲失效。國民黨立委林王鴻薇、林沛祥等人今赴北檢告發5位大法官涉刑法枉法裁判等罪，立委吳...

民進黨：國民黨立委擋國防又赴中 恐難撇清「赴中領旨」質疑

1.25兆國防特別條例屢遭藍白聯手封殺，加上國民黨多位立委上周赴廈門參加台商協會活動，民進黨發言人吳崢今天抨擊，國內仍有...

隨機殺人案檢討 立院內政委員會要求內政部交通部一個月內提改善方案

台北市隨機殺人案震驚社會，立法院內政委員會今天通過臨時提案，要求內政部、衛福部、交通部、法務部及國安局一個月內提出具體檢...

赴陸參加台商活動「被交付任務」？ 國民黨：不因造謠抹紅而退縮

「自由時報」日前報導指中國大陸利用廈門台商協會成立33周年活動，邀請國民黨立委赴陸，確保對台工作「沒有意外」。國民黨今上...

藍委敏感時機赴中 難逃抹紅影響觀感

憲法法庭大復活、國會正因總預算、《財劃法》與國防特別條例等法案陷入紛爭下，近日仍有數位藍委到廈門參加台商的活動。雖然藍委陳玉珍強調，關心台商相當正常，並痛批綠營捕風捉影，但此次藍委赴中是低調進行，且遭媒體爆料才曝光，而且有多位藍委集體參與，難免影響外界觀感。

簡舒培批警網出問題 藍酸她「與賴總統唱反調」

台北市19日發生隨機殺人事件，造成多人死傷。民進黨議員簡舒培質疑嫌犯連續縱火後還能犯案，北市警網出了什麼問題？國民黨前發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。