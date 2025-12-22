隨機殺人案檢討 立院內政委員會要求內政部交通部一個月內提改善方案

台北市隨機殺人案震驚社會，立法院內政委員會今天通過臨時提案，要求內政部、衛福部、交通部、法務部及國安局一個月內提出具體檢討與改善方案，包括應對多點移動式無差別攻擊、檢討三鐵及機場危安通報，跨部會也應研議網路暴力與模仿效應預警系統，並向立法院提出書面報告。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁的誠品南西店頂樓墜樓不治；立法院內政委員會今邀請內政部長劉世芳等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。

國民黨立委徐欣瑩、張智倫及黃建豪所提的臨時提案指出，此案顯示我國現行社會治安、公共運輸安全、社會安全網及跨部會情報聯防機制，仍存在事前預警不足、即時阻斷失靈及制度分工斷裂等重大結構性問題，請內政部、衛福部、交通部、法務部及國安局1個月內提出具體檢討與改善方案，並送立法院。

針對相關部會相關作為，臨時提案要求，內政部督導警政署1個月內提出針對「多點移動式無差別攻擊」的快速打擊部隊應變精進方案，內容應包含全國各公共運輸及高人流場域暴力突發事件SOP；明確之黃金抵達時間與處置指標；區域聯防、動態封控及實兵演練之制度化規劃。

衛福部方面，應就「強化社會安全網2.0計畫」，於3個月內提出專案檢討報告，針對「非精神列管、非貧困、長期社會孤立的高風險族群」，說明現行制度的限制，並研議規劃風險評估機制，將高風險孤立者評估及介入方式納入服務。

交通部部分，應同內政部，於一個月內全面檢討三鐵及機場之危安通報流程，建立現場人員或民眾直通警勤中心之最短通報機制，並評估建置「一鍵式暴力突發警報及即時疏散廣播系統」，納入公共運輸安全最低標準。

國安局方面，應會同內政部警政署，於一個月內提出「孤狼式攻擊情報聯防下沉機制」精進方案，說明如何將國安層級之暴力風險預警，實質轉化為基層警政勤務部署，並兼顧法源依據與人民權利保障。

法務部則要於一個月內提出專案報告，說明各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」的具體作為、未達強制就醫標準，並就具高度公共安全風險個案的制度補強方向提出說明。

最後，提案也請相關部會ㄧ個月內統籌規劃跨部會的「網路暴力與模仿效應預警系統」，整合既有網路巡邏資源，研議導入科技輔助監測，並明確介入門檻與法律依據，避免制度分散與空轉，並由主責機關向立法院提出書面報告。