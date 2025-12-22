赴陸參加台商活動「被交付任務」？ 國民黨：不因造謠抹紅而退縮

「自由時報」日前報導指中國大陸利用廈門台商協會成立33周年活動，邀請國民黨立委赴陸，確保對台工作「沒有意外」。國民黨今上午舉行「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會，強烈抗議自由時報連日來刻意抹紅、胡亂造謠。國民黨關心台商非常正當，絕不會因民進黨扣帽子而退縮。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，自由時報在上次所謂「鄭習會三條件」的不實報導後，又繼續抹紅一條龍，天天發獨家稱國民黨立委到大陸廈門為了接旨擋國安法案，完全是毫無證據與查證的小說情節，自由時報淪為側翼，隨意亂編故事。

吳宗憲表示，綠營這次重複立委王義川模式的一條龍式操作，王義川當初公開說的造謠四部曲，第一先製造假議題，然後到處上色做圖卡，等當事人出來解釋後，第四還是繼續打。這一次的狀況一模一樣，先借由媒體上色所謂中共同路人，指控賣台再用國安之名政治打壓。

吳宗憲指出，先前國民黨針對自由時報「鄭習會三條件」報導發律師函要求撤下報導與道歉，該報仍我行我素，無視新聞倫理，自甘為政黨打手。此外，綠營認為對岸是敵人，但為何自由時報總可以拿到對岸的獨家機密訊息？誰才是中共同路人？抑或證明這就是為了政治鬥爭編造的假訊息？

吳宗憲說，兩岸之間貿易往來頻繁，國人去大陸經商，民進黨無法提供協助，由在野黨去瞭解台商需求，政府卻大肆抹紅，民進黨治國無能、抹紅全能，呼籲執政黨停止藉由綠媒側翼造謠抹黑，無底線鬥爭在野黨。

國民黨立委陳玉珍表示，自由時報上周六報導稱她在前一天就抵達廈門，但她周六一早其實飛往澎湖訪友，當天傍晚就回到台北，卻有報導稱她在大陸可能被交付神秘任務，完全不實。今天自由時報又報導說藍委「鬼鬼祟祟赴中有何不可告人之事？」報導前沒有任何求證。

陳玉珍表示，兩岸往來密切，台商、台胞有事求助民進黨政府卻不得其門而入，民進黨政府沒有能力處理大陸事務，對於願意協助台生、台商的民代，卻扣上大帽子，國民黨關心台商非常正當，毫無不可告人之處，「絕無鬼鬼祟祟赴中，就算去中國大陸也是光明正大，非常正當！」絕不會因民進黨扣帽子而退縮。

國民黨立委翁曉玲說，先前陳玉珍轉達廈門台商協會邀約，雖知綠媒可能大做文章，但認為活動單純且為自費行程，她毫不猶豫答應。當天活動席開100多桌，台商都非常感謝國民黨立委的支持，現在陸委會、海基會根本無法發揮任何功能，台商台胞遇到困難多向國民黨民代求助，民進黨政府做不到的讓在野黨立委做，政府應該肯定而非抹黑阻撓。

國民黨發言人江怡臻說，明明是一場台商行之有年的活動，卻硬扯所謂中共下指導棋。國民黨守護中華民國國人，守護中華民國憲法，但民進黨從上到下擁護的卻都是賴清德的專制獨裁，在法理上辯不過在野黨，就一貫開始抹紅跟人身攻擊，以掩蓋自己的綠色執政無能。