簡舒培批警網出問題 藍酸她「與賴總統唱反調」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前發言人鄧凱勛。記者潘俊宏／攝影
台北市19日發生隨機殺人事件，造成多人死傷。民進黨議員簡舒培質疑嫌犯連續縱火後還能犯案，北市警網出了什麼問題？國民黨前發言人鄧凱勛說，賴清德總統肯定北市警方第一時間的緊急應變，議員簡舒培卻不惜與賴總統唱反調，是為博取政治版面，還是在挾怨出手？

鄧凱勛指出，台北發生憾事，所有人都希望城市能儘速從傷痛記憶當中走出、重建對公共安全的信任，賴清德也出面肯定台北市警方第一時間的緊急應變；然而簡舒培卻瘋狂攻擊台北市警方，是為了博取政治版面，還是在「報復」賴清德推動禁用親人擔任黨公職的規定，挾怨出手、借題發揮？

鄧凱勛說，賴清德聽完警政署簡報後，表示北市警局為所當為、有盡應盡的責任，更說中央、地方要齊心協力度過此難關，簡舒培卻反其道而行，指責快打部隊失靈。無疑是拿憾事在政治攻防、挑起對立，更是將壓力全部甩鍋給冒險犯難的基層員警，讓基層寒心，難道簡舒培是來幫賴清德得罪北市員警的嗎？

鄧凱勛說，警政系統是「一條鞭」管理，台北市警察局長李西河是由內政部長劉世芳指派；負責向台北市長蔣萬安、賴總統、行政院長卓榮泰簡報的是「警政署長張榮興」。試問指責警方辦事不力的簡舒培，究竟是在罵負責簡報的張榮興無能？還是在罵劉世芳督導不周？又抑或是罵任用這些人的賴清德？

鄧凱勛提到，回想過去賴清德禁止黨內公職聘用親人任助理時，就有爆料指簡舒培曾罵賴清德「超級蠢」，他酸，如今看來簡舒培的氣顯然還沒消，畢竟台北市警察局長的人事權在中央，局長是中央挑的、署長更是中央派的，簡舒培對著基層員警、北市警局狂轟濫炸，心中謾罵的標的恐怕直指賴清德，蔣萬安只是指桑罵槐的替死鬼。

鄧凱勛說，現在是台北市重新復原的關鍵時刻，沒有人希望看到政治口水、推諉甩鍋以及民進黨內的惡鬥戲碼，簡舒培要借題發揮也請注意一下人性，不要在台北的傷口上繼續灑鹽，更請放過基層員警，不要再讓已經辛苦維護治安的警察寒了心。

簡舒培 賴清德

