藍委敏感時機赴中 難逃抹紅影響觀感

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
多位國民黨立委在近日赴中交流，因是遭媒體揭露，加上多位召委參加，民眾自然會擔心。（翁曉玲臉書示意圖）
憲法法庭大復活、國會正因總預算、《財劃法》與國防特別條例等法案陷入紛爭下，近日仍有數位藍委到廈門參加台商的活動。雖然藍委陳玉珍強調，關心台商相當正常，並痛批綠營捕風捉影，但此次藍委赴中是低調進行，且遭媒體爆料才曝光，而且有多位藍委集體參與，難免影響外界觀感。

關鍵藍營召委赴中

近日媒體報導，在行政、立法兩院陷「《財劃法》不副署」之憲政僵局，5位大法官此時重啟憲法法庭判決新版《憲法訴訟法》違憲，多位國民黨立委卻傳出集體前往中國廈門參加活動。包括翁曉玲、陳玉珍、廖先翔、鄭正鈐、林思銘、邱若華、呂玉玲與葉元之等藍委到廈門參加台商活動，讓民進黨立委批評根本是假交流、真領旨。

雖然國民黨立委陳玉珍隨後受訪指出，赴中參加台商活動、關心台商相當正常，同時痛批綠營捕風捉影；同黨立委葉元之也說，他以前沒有去過，今年只是辦比較大，他想說去看看，卻被說成擋軍購、中共找他們了解，完全是瞎掰故事。

然而，林思銘是財委會召委、翁曉玲是司法委員會、程序委員會的召委，對總預算與國防預算審議都有很大的影響力，難免讓外界起疑。

53.7%盼別擋國防

國民黨總召傅崐萁在大罷免前，曾公開宣布將帶國民黨立院黨團16位立委訪問中國，就已經讓民進黨相當不滿，批評傅崐萁回台灣後就推動爭議法案，例如國會擴權等，且根據台灣議題研究中心的網路資料評估，傅當時訪中的網路負面聲量相當高，更不用說這次多位藍委被媒體揭露訪中，自然引發不少擔憂。

特別是近日朝野因為114年憲判1，《財劃法》不副署、不公布，總預算、國防特別預算、《國籍法》，還有大法官、中選會與NCC委員等人事持續卡關，如此敏感的時機卻傳出多位藍委秘密訪中，瓜田李下，自然引發聯想。台灣民意基金會最新民調也顯示，53.7%國人不樂見國防預算一直被擋，僅30.2%支持，在在顯示人民的擔憂。

藍委難以個人名義赴中

兩岸並非不能交流，國民黨過去也有多位官員，包括副主席夏立言等人訪問中國，但在朝野紛爭如此激烈的當下，加上中國對台灰色地帶侵擾，法律戰、心理戰與輿論戰的圍攻下，國民黨立委赴中參加活動，很難被認定是個人行程，代表黨團的意義昭然若揭，總之，「此地無銀三百兩」。若真要交流，更應該開大門、走大路，才能降低人民的疑慮！

